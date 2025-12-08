  1. Clients Privés
«Je suis un peu déçu» Trump reproche à Zelensky de ne pas avoir lu sa proposition de paix

ATS

8.12.2025 - 07:31

Donald Trump a reproché dimanche soir à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky de n'avoir «pas lu la proposition» de paix sur l'Ukraine dévoilée il y a trois semaines par Washington. Cette dernière fait l'objet de pourparlers séparés avec Moscou et Kiev.

epa12461035 President of Ukraine Volodymyr Zelensky participates in a bilateral meeting with US President Trump in the Cabinet Room of the White House in Washington, D.C., USA, 17 October 2025. Ukrainian President Zelensky is visiting the United States as Trump pursues a peace deal in the Russia-Ukraine war. EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
epa12461035 President of Ukraine Volodymyr Zelensky participates in a bilateral meeting with US President Trump in the Cabinet Room of the White House in Washington, D.C., USA, 17 October 2025. Ukrainian President Zelensky is visiting the United States as Trump pursues a peace deal in the Russia-Ukraine war. EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.12.2025, 07:31

«Nous avons donc parlé au président (russe Vladimir) Poutine, nous avons parlé aux dirigeants ukrainiens – notamment Zelensky, le président Zelensky – et je dois dire que je suis un peu déçu que le président Zelensky n'ait pas encore lu la proposition» américaine en vue d'un règlement en Ukraine, a déploré le président américain, interrogé par des journalistes lors d'une soirée de gala à Washington.

«Personne ne les verra». L'Ukraine ne fait pas encore voler ses «Flamingos», mais Poutine devrait s'inquiéter

«Personne ne les verra»L'Ukraine ne fait pas encore voler ses «Flamingos», mais Poutine devrait s'inquiéter

«Cela convient à la Russie, vous savez je pense que la Russie préférerait avoir tout le pays», mais «je ne suis pas sûr que cela convienne à Zelensky», a encore dit Donald Trump. Depuis la présentation du plan américain, il y a près de trois semaines, plusieurs sessions de pourparlers ont eu lieu avec les Ukrainiens à Genève et en Floride pour tenter d'amender le texte en faveur de Kiev.

Le document a aussi été présenté mardi à Vladimir Poutine lors d'une visite à Moscou de l'émissaire officiel américain Steve Witkoff et de Jared Kushner, gendre du président américain et médiateur informel. Peu de détails ont filtré sur ce plan amendé, après que la version initiale a été perçue par Kiev et les Européens comme étant largement favorable à la Russie.

