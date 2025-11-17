Trump répudie sa plus fervente supportrice

Le président américain Donald Trump et Marjorie Taylor Greene se sont publiquement désolidarisés. blue News vous résume l’essentiel à savoir.

Le président américain Donald Trump a retiré son soutien à la républicaine d’ultra-droite Marjorie Taylor Greene, après que sa fidèle alliée a critiqué sa gestion de l’affaire Jeffrey Epstein. Sur la plateforme Truth Social, Trump s’est publiquement désolidarisé de la députée «déjantée» qui, «malgré mes succès historiques pour notre pays», ne cesse de se plaindre.

« Je ne peux pas répondre tous les jours aux appels d'une folle furieuse », a écrit Trump. D'autres conservateurs en auraient désormais « assez d'elle et de ses escapades ». Si un candidat capable de battre Greene lors des primaires en Géorgie se présentait, il le soutiendrait pleinement.

Que s'est-il passé?

Image d'une époque plus heureuse : "Le parti lui appartient", a dit Greene un jour à propos de Trump. (photo d'archives) Brynn Anderson/AP/dpa

Pourquoi en arrive-t-on à une rupture ?

Autrefois l’une des plus fidèles soutiens de Trump, Greene réclame depuis des semaines la publication intégrale de tous les dossiers liés à l’affaire Jeffrey Epstein. Bien que Trump ait promis de les divulguer pendant la campagne électorale, seuls des documents partiels ont été rendus publics jusqu’à présent. Il semble percevoir la pression exercée par Greene comme déloyale et politiquement gênante.

Greene figure parmi les personnalités les plus controversées de l’extrême droite républicaine et polarise davantage que quiconque au Congrès américain. L’autoproclamée «nationaliste chrétienne» compte de nombreux partisans sur les réseaux sociaux, notamment parce qu’elle diffuse des théories du complot provocantes et se fait régulièrement remarquer par ses attaques contre les minorités. Elle a ainsi affirmé que le gouvernement contrôlait le temps et que les tremblements de terre étaient des rappels invitant les gens à faire pénitence pour leurs péchés.

Qu'est-ce que cela signifie pour l'affaire Epstein ?

L’affaire Epstein reste extrêmement explosive. L’ensemble des dossiers d’enquête pourrait révéler en profondeur un réseau ayant abusé de jeunes femmes et filles pendant des années, Epstein étant très bien relié à la politique et à la haute société.

Greene ne réclame pas la publication des dossiers uniquement pour des raisons politiques : selon elle, certaines victimes d’Epstein s’expriment favorablement sur Trump. Elle soulève toutefois publiquement la question de savoir pourquoi il résiste autant à une transparence totale.

Trump a cependant opéré un surprenant revirement dans la nuit de dimanche à lundi, recommandant aux élus de la Chambre des représentants de voter en faveur d’une libéralisation.

Marjorie Taylor Greene est-elle menacée?

Greene dénonce une escalade dangereuse depuis les critiques publiques de Trump. Sur X (anciennement Twitter), elle affirme être harcelée depuis plusieurs jours par des « livraisons de pizza canular » adressées à ses domiciles privés.

The hoax pizza deliveries have started now, to my house and my family members.



Update: we also received a pipe bomb threat on my construction companies office building.



President Trump’s unwarranted and vicious attacks against me were a dog whistle to dangerous radicals that… pic.twitter.com/SUOoSNz83Z — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) November 16, 2025

Par ailleurs, une menace de bombe artisanale aurait visé les bureaux de son entreprise de construction. Greene établit un lien avec le «dog whistle» de Trump et avertit que de tels propos pourraient «radicaliser les fanatiques contre elle».

Quelle est la suite de l'affaire Epstein ?

Dans les prochains jours, la Chambre des représentants devrait se prononcer sur une motion bipartisane obligeant le ministère de la Justice et le gouvernement à rendre publics l’ensemble des dossiers Epstein.

Le problème: Trump pourrait opposer son veto. Greene réclame donc dès à présent «une majorité capable de passer outre le veto». Certains républicains de premier plan, comme Thomas Massie, affirment ouvertement que Trump chercherait apparemment à «protéger des amis puissants».

