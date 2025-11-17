Trump répudie sa plus fervente supportrice

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Rupture avec Greene Trump répudie sa plus fervente supportrice

SDA

17.11.2025 - 07:27

Le président américain Donald Trump et Marjorie Taylor Greene se sont publiquement désolidarisés. blue News vous résume l’essentiel à savoir.

Affaire Epstein Trump dit qu'il ne sait rien des emails récemment révélés

Affaire Epstein Trump dit qu'il ne sait rien des emails récemment révélés

Donald Trump a assuré vendredi ne rien savoir des emails de Jeffrey Epstein révélés cette semaine, à l'heure où ses propres liens avec le délinquant sexuel sont l'objet de nouvelles questions.

17.11.2025

,
,

Keystone-SDA, Sven Ziegler, Agence France-Presse

17.11.2025, 07:27

17.11.2025, 08:59

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Le président américain Donald Trump a retiré son soutien à Marjorie Taylor Greene.
  • «Je ne peux pas répondre tous les jours aux appels d'une folle qui peste», a écrit Trump.
  • Que s'est-il passé ce week-end? blue News vous explique ce que vous devez savoir maintenant.
Montre plus

Le président américain Donald Trump a retiré son soutien à la républicaine d’ultra-droite Marjorie Taylor Greene, après que sa fidèle alliée a critiqué sa gestion de l’affaire Jeffrey Epstein. Sur la plateforme Truth Social, Trump s’est publiquement désolidarisé de la députée «déjantée» qui, «malgré mes succès historiques pour notre pays», ne cesse de se plaindre.

« Je ne peux pas répondre tous les jours aux appels d’une folle furieuse », a écrit Trump. D’autres conservateurs en auraient désormais « assez d’elle et de ses escapades ». Si un candidat capable de battre Greene lors des primaires en Géorgie se présentait, il le soutiendrait pleinement. Que s’est-il passé ce week-end? blue News vous explique l’essentiel.

Que s'est-il passé?

Le président américain Donald Trump a retiré son soutien à la républicaine d’ultra-droite Marjorie Taylor Greene, après que sa fidèle alliée a critiqué sa gestion de l’affaire Jeffrey Epstein. Sur la plateforme Truth Social, Trump s’est publiquement désolidarisé de l’élue du Congrès «déjantée» qui, «malgré mes succès historiques pour notre pays», ne cesse de se plaindre.

Image d'une époque plus heureuse : "Le parti lui appartient", a dit Greene un jour à propos de Trump. (photo d'archives)
Image d'une époque plus heureuse : "Le parti lui appartient", a dit Greene un jour à propos de Trump. (photo d'archives)
Brynn Anderson/AP/dpa

Pourquoi en arrive-t-on à une rupture ?

Autrefois l’une des plus fidèles soutiens de Trump, Greene réclame depuis des semaines la publication intégrale de tous les dossiers liés à l’affaire Jeffrey Epstein. Bien que Trump ait promis de les divulguer pendant la campagne électorale, seuls des documents partiels ont été rendus publics jusqu’à présent. Il semble percevoir la pression exercée par Greene comme déloyale et politiquement gênante.

Les démocrates applaudissent. Cette proche alliée de Trump le poignarde dans le dos!

Les démocrates applaudissentCette proche alliée de Trump le poignarde dans le dos!

Greene figure parmi les personnalités les plus controversées de l’extrême droite républicaine et polarise davantage que quiconque au Congrès américain. L’autoproclamée «nationaliste chrétienne» compte de nombreux partisans sur les réseaux sociaux, notamment parce qu’elle diffuse des théories du complot provocantes et se fait régulièrement remarquer par ses attaques contre les minorités. Elle a ainsi affirmé que le gouvernement contrôlait le temps et que les tremblements de terre étaient des rappels invitant les gens à faire pénitence pour leurs péchés.

Qu'est-ce que cela signifie pour l'affaire Epstein ?

L’affaire Epstein reste extrêmement explosive. L’ensemble des dossiers d’enquête pourrait révéler en profondeur un réseau ayant abusé de jeunes femmes et filles pendant des années, Epstein étant très bien relié à la politique et à la haute société.

Greene ne réclame pas la publication des dossiers uniquement pour des raisons politiques : selon elle, certaines victimes d’Epstein s’expriment favorablement sur Trump. Elle soulève toutefois publiquement la question de savoir pourquoi il résiste autant à une transparence totale.

Trump a cependant opéré un surprenant revirement dans la nuit de dimanche à lundi, recommandant aux élus de la Chambre des représentants de voter en faveur d’une libéralisation.

Marjorie Taylor Greene est-elle menacée?

Greene dénonce une escalade dangereuse depuis les critiques publiques de Trump. Sur X (anciennement Twitter), elle affirme être harcelée depuis plusieurs jours par des « livraisons de pizza canular » adressées à ses domiciles privés.

Par ailleurs, une menace de bombe artisanale aurait visé les bureaux de son entreprise de construction. Greene établit un lien avec le «dog whistle» de Trump et avertit que de tels propos pourraient «radicaliser les fanatiques contre elle».

Quelle est la suite de l'affaire Epstein ?

Dans les prochains jours, la Chambre des représentants devrait se prononcer sur une motion bipartisane obligeant le ministère de la Justice et le gouvernement à rendre publics l’ensemble des dossiers Epstein.

Le problème: Trump pourrait opposer son veto. Greene réclame donc dès à présent «une majorité capable de passer outre le veto». Certains républicains de premier plan, comme Thomas Massie, affirment ouvertement que Trump chercherait apparemment à «protéger des amis puissants».

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.

Les plus lus

Trump répudie sa plus fervente supportrice
Quand l’État devient le laquais des ultra-riches
Berne: des tonnes de fromage jetées à la poubelle!
«Je n'avais plus aucun appétit» : la dénutrition des personnes âgées, maladie insidieuse
Cet Autrichien bouleverse le marché suisse de la téléphonie mobile
Une championne paralympique décède à l’âge de 28 ans