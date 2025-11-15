Trump rompt avec une figure du camp MAGA sur l'affaire Epstein

Le président américain Donald Trump a rompu publiquement vendredi avec une alliée de longue date et figure du mouvement MAGA, Marjorie Taylor Greene. L'élue de la Géorgie l'a ouvertement critiqué sur sa gestion de l'affaire Epstein, scandale politico-judiciaire qui plombe la Maison-Blanche.

Il s'agit de la première rupture notable au sein du camp MAGA depuis le début du second mandat de Donald Trump (archives). KEYSTONE

«Je retire mon soutien à l'élue Marjorie Taylor Greene», a écrit le milliardaire républicain sur son réseau social Truth Social, ajoutant: «Maggie 'la dingue' ne fait que se plaindre, se plaindre, se plaindre» à propos de la représentante de Géorgie (sud-est).

Il s'agit de la première rupture notable au sein du camp MAGA depuis le début du second mandat de Donald Trump, qui a jusqu'ici été marqué, contrairement au premier, par une discipline très forte autour du président américain.

Marjorie Taylor Greene a critiqué publiquement la politique économique du président américain, en lui reprochant de ne pas se concentrer assez sur la question du pouvoir d'achat.

Taylor Greene enfonce le clou

Elle a surtout condamné sa gestion de la très sensible affaire Jeffrey Epstein, à quelques jours d'un vote à la chambre des représentants visant à forcer la publication, par le gouvernement américain, de dossiers relatifs à ce délinquant sexuel au spectaculaire carnet d'adresses.

Donald Trump «s'en prend à moi avec force pour faire un exemple et faire peur aux autres républicains avant le vote de la semaine prochaine», a réagi Marjorie Taylor Greene sur X. Elle a jugé «stupéfiant de voir à quel point il se bat» pour empêcher une publication.

Dans son message sur Truth Social, Donald Trump se dit prêt à soutenir un autre candidat ou une autre candidate de droite qui défierait Marjorie Taylor Greene lors d'une primaire.

La menace est lancée à un an environ des élections législatives de mi-mandat, lors desquelles tous les sièges de la chambre des représentants, dont celui de l'élue de Géorgie, sont remis en jeu.