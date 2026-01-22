Trump menace le New York Times après la publication d'un sondage défavorable

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Nouvelle fronde contre la presse Trump menace le New York Times après la publication d'un sondage défavorable

ATS

22.1.2026 - 19:55

Donald Trump s'est emporté jeudi après la publication par le New York Times d'une enquête d'opinion défavorable. Il s'en est pris au quotidien et plus largement aux «faux sondages», qui devraient selon lui être considérés comme des «actes criminels.»

Trump avait à l'automne déposé une plainte en diffamation de 15 milliards de dollars à l'encontre du New York Times, visant le quotidien, trois de ses journalistes et une maison d'édition (archives).
Trump avait à l'automne déposé une plainte en diffamation de 15 milliards de dollars à l'encontre du New York Times, visant le quotidien, trois de ses journalistes et une maison d'édition (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

22.01.2026, 19:55

Le président américain, depuis l'avion qui le ramène aux Etats-Unis après un déplacement à Davos, a consacré trois messages rageurs envers les sondages sur sa plate-forme Truth Social.

Visiblement exaspéré par une enquête d'opinion réalisée par le Siena Research Institute en collaboration avec le New York Times, il a promis de l'«ajouter» à une plainte déjà déposée contre le grand quotidien américain.

«Le sondage Times Siena, qui a toujours été extraordinairement négatif contre moi (...) sera ajouté à ma plainte contre ces ratés du New York Times», a écrit Donald Trump, en ajoutant: «Ils devront rendre des comptes pour tous leurs mensonges et malversations de gauche radicale».

Forum économique mondial. Donald Trump a quitté Davos et repris son avion à Zurich

Forum économique mondialDonald Trump a quitté Davos et repris son avion à Zurich

Il avait à l'automne déposé une plainte en diffamation de 15 milliards de dollars à l'encontre du New York Times, visant le quotidien, trois de ses journalistes et une maison d'édition.

«Les sondages faux et frauduleux devraient, théoriquement, être des actes criminels», a déclaré Donald Trump dans un autre message, en nommant ensuite plusieurs journaux et chaînes de télévision coupables selon lui d'avoir publié des enquêtes biaisées.

Il a cité ABC, NBC, CBS, CNN, mais aussi le Wall Street Journal et même Fox News, chaîne de prédilection des responsables de l'administration américaine.

Midterms

«Je vais faire tout ce qui est possible pour empêcher cette escroquerie des sondages de se poursuivre», a-t-il ajouté.

Cet accès de colère de Donald Trump s'inscrit dans le contexte des élections législatives de mi-mandat cet automne, mal engagées pour le Parti républicain si le mécontentement exprimé par les électeurs dans tous les sondages se concrétise dans les urnes.

L'enquête New York Times/Siena révèle par exemple que 56% des personnes interrogées sont mécontentes de l'action du président, contre 40% se déclarant satisfaites.

Christine Lagarde quitte la table. Huées et interruption avant le dessert: le dîner exclusif du WEF dérape!

Christine Lagarde quitte la tableHuées et interruption avant le dessert: le dîner exclusif du WEF dérape!

Les opinions défavorables sont également majoritaires sur les droits de douane, pierre angulaire de sa politique économique, ainsi que sur les méthodes employées par la police de l'immigration, l'ICE.

Le président américain entend s'engager très fortement dans la campagne pour les «midterms», qui pourraient lui coûter le contrôle du Congrès.

«Il va faire campagne comme si c'était (la présidentielle de) 2024», a assuré sa directrice de cabinet Susie Wiles au New York Post.

Les plus lus

Trump menace le New York Times après la publication d'un sondage défavorable
La Suisse trop «réactive» face aux Etats-Unis
Trump a tenté «d'inverser les résultats de l'élection» de 2020
Wawrinka, Djokovic, Cilic... Les papys font de la résistance !
Maladroit et frustré par Lyon, YB peut s’en mordre les doigts
Marco Odermatt désavantagé ? «C'est une Streif plutôt facile»