Après les explications du prince saoudien Trump s'émeut des «atrocités» au Soudan et promet de s'impliquer

ATS

19.11.2025 - 21:17

Donald Trump a dit mercredi vouloir mettre fin aux «atrocités» au Soudan, ravagé par plus de deux ans de conflit. Une annonce faite après que le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane lui a demandé de s'impliquer.

Lors de leur rencontre, Donald Trump et Mohammed ben Salmane ont abordé la question du Soudan.
«Nous travaillerons avec l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, l'Egypte et d'autres partenaires au Moyen-Orient pour mettre fin à ces atrocités», a-t-il écrit sur son réseau Truth Social. Il s'agit de sa plus forte déclaration à ce jour sur ce sujet.

Le dirigeant de facto d'Arabie saoudite, en visite officielle à Washington, «voudrait que je fasse quelque chose de très puissant en rapport avec le Soudan», avait auparavant dit le président américain pendant une conférence économique, en présence de «MBS», ainsi qu'il est surnommé.

Washington a déjà mené des tentatives de médiation dans le conflit qui ensanglante le Soudan depuis plus de deux ans et qui a provoqué selon l'ONU la pire crise humanitaire au monde.

«Ce n'était pas dans mes plans d'être impliqué là-dedans. Je pensais que c'était juste quelque chose de dingue et hors de contrôle», a dit Donald Trump à propos de la guerre ravageant le troisième plus grand pays d'Afrique, où l'armée et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), tous deux accusés d'exactions, s'affrontent depuis avril 2023.

Important pour MBS

«Mais je vois à quel point c'est important pour vous», a dit Donald Trump à l'intention de Mohammed ben Salmane, à qui il a offert mardi un accueil particulièrement chaleureux à la Maison Blanche. Le prince héritier «a mentionné le Soudan hier», a relaté le président américain, qui se voit en grand pacificateur.

«Il a expliqué toute la culture, toute l'histoire. C'était très intéressant à entendre, vraiment incroyable en réalité, et nous avons déjà commencé à travailler dessus», a-t-il ajouté. «Je vois cela différemment désormais», a encore déclaré Donald Trump.

Le conflit au Soudan a fait des dizaines de milliers de morts et déplacé près de 12 millions de personnes. Il a connu une nouvelle accélération avec la chute aux mains des paramilitaires des FSR fin octobre de la ville d'El-Facher, dernier bastion de l'armée dans le Darfour.

Les Emirats arabes unis, un autre proche partenaire des Etats-Unis dans le Golfe, sont accusés par les ONG de soutenir les FSR. Abou Dhabi dément systématiquement ces accusations.

