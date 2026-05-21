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Ecologie Trump sabre des restrictions sur de puissants gaz à effet de serre

ATS

22.5.2026 - 00:11

Donald Trump a annoncé jeudi la levée de restrictions imposées par l'ancien président Joe Biden sur de puissants gaz à effet de serre responsables du changement climatique et utilisés dans la réfrigération et la climatisation, promettant une baisse du coût de la vie.

Lee Zeldin s'est félicité de la décision de Donald Trump decrevenir sur les réglementations de l’ère Biden concernant les réfrigérants utilisés dans les systèmes de climatisation et de réfrigération.
Lee Zeldin s'est félicité de la décision de Donald Trump decrevenir sur les réglementations de l’ère Biden concernant les réfrigérants utilisés dans les systèmes de climatisation et de réfrigération.
ATS

Keystone-SDA

22.05.2026, 00:11

22.05.2026, 07:09

«Cela n'aura aucun impact sur l'environnement», a dit le président républicain, climatosceptique revendiqué, en faisant cette annonce dans le Bureau ovale. Les gaz à effet de serre fluorés ont un très fort pouvoir de réchauffement.

Donald Trump a également qualifié les régulations décidées par son prédécesseur démocrate de «ridicules».

Il a assuré que sa décision permettrait de faire baisser le coût de l'alimentation pour les Américains, au cours d'un point presse auquel participaient aussi le chef de l'Agence de protection de l'environnement (EPA) Lee Zeldin et des patrons de supermarchés.

Au moment où les Etats-Unis font face à une accélération de l'inflation, qui pourrait plomber les candidats républicains lors d'élections législatives cruciales en novembre, l'EPA a promis que les deux décisions annoncées jeudi allaient permettre aux ménages et aux entreprises d'économiser «2,4 milliards de dollars.»

La première décision permet à divers secteurs d'activité de garder des équipements utilisant des gaz à effet de serre fluorés HFC, qui devaient être progressivement mis hors service.

La seconde décision exempte les transporteurs américains d'exigences relatives à la réparation de fuites de ces gaz. Lee Zeldin a déclaré que ces mesures mettaient un frein à une «course accélérée, frénétique et irresponsable» des administrations précédentes pour éliminer les gaz réfrigérants.

Mauvais pour le consommateur et le climat

Mais cela «nuira aux consommateurs et au climat, et réduira la compétitivité américaine sur les marchés mondiaux émergents des réfrigérants et des technologies plus respectueux de l'environnement», a dénoncé David Doniger, du Natural Resources Defense Council.

Les HFC ont été introduits dans les années 1990 pour remplacer des produits chimiques qui appauvrissaient la couche d'ozone, mais ils se sont avérés catastrophiques pour le réchauffement climatique.

L'Institut américain du chauffage, de la climatisation et de la réfrigération (Ahri) a déclaré dans un communiqué que cette mesure risquait, en réalité, de faire grimper les prix.

«Cette règle va à l'encontre des principes fondamentaux de l'offre et de la demande», déclare Stephen Yurek, directeur du groupe. «En repoussant la date limite de mise en conformité, l'EPA maintient, voire accroît, la demande sur le marché des fluides frigorigènes existants».

«Augmenter plutôt que baisser»

«Au lieu de baisser, les prix des réfrigérants risquent d'augmenter, ce qui se traduira par une hausse des coûts de maintenance et des coûts pour les consommateurs», ajoute-t-il.

Pour David Ortega, spécialiste en économie alimentaire à l'Université du Michigan,"il y a très peu de mesures là-dedans qui contribueraient réellement à faire baisser les prix des produits alimentaires».

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Et les phénomènes météorologiques extrêmes dus au changement climatique affectent la production agricole, ce qui «renforcera l'inflation alimentaire à long terme», selon lui.

En mai 2025, Lee Zeldin avait promis de «poignarder au coeur la religion du climat» L'administration Trump a pris de nombreuses décisions en faveur des énergies fossiles, tout en bloquant le développement de l'énergie éolienne et en multipliant les mesures de dérégulation en matière d'environnement.

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