Trump salue l'annonce de l'Iran sur l'ouverture du détroit d'Ormuz

Donald Trump a salué vendredi l'annonce par l'Iran que le détroit d'Ormuz serait entièrement ouvert à la navigation pendant le cessez-le-feu. Il a toutefois annoncé dans la foulée que le blocus américain sur les ports iraniens resterait en vigueur jusqu'à la conclusion d'un accord.

"Merci !": Donald Trump réagit à la réouverture du détroit d'Ormuz annoncée par le ministre iranien des Affaires étrangères pic.twitter.com/AYiE8rWXVA — BFM (@BFMTV) April 17, 2026

Keystone-SDA ATS

«L'Iran vient juste d'annoncer que le détroit d'Iran (sic) était entièrement ouvert et prêt pour une traversée complète. Merci!», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social, dans un message entièrement rédigé en majuscules.

Mais quelques minutes plus tard, dans un second message sur Truth Social, Donald Trump a signifié le maintien du blocus mis en place par les Etats-Unis sur les ports iraniens.

«Le détroit d'Ormuz est complètement ouvert (...) mais le blocus naval demeurera totalement en vigueur en ce qui concerne l'Iran seulement, jusqu'à ce que notre transaction avec l'Iran soit achevée à 100%», a-t-il déclaré à nouveau entièrement en lettres capitales. «Le processus devrait aller très rapidement puisque la plupart des sujets ont déjà été négociés», a ajouté le président américain.

Plus tôt dans la journée de vendredi, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré complètement «ouvert» le très stratégique détroit d'Ormuz, essentiel pour le commerce des hydrocarbures dans le monde, tant que durera la trêve au Moyen-Orient.

Il n'a pas précisé s'il faisait référence à la trêve entre l'armée israélienne et le Hezbollah, entrée en vigueur jeudi soir au Liban pour une durée de dix jours, ou au cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran qui prend en théorie fin le 22 avril.