Les médias russes se moquent «Trump fait sa crise comme un enfant qui n'a pas eu son jouet»

Sven Ziegler

24.9.2025

Le président américain Donald Trump a pris plus clairement le parti de l'Ukraine à l'ONU et s'est moqué de l'armée russe en la qualifiant de «tigre de papier». A Moscou, on réagit par la dérision, une fierté nationale défiante et la certitude que la position de Trump ne durera pas.

Trump et Poutine se sont rencontrés le 15 août en Alaska. 
Trump et Poutine se sont rencontrés le 15 août en Alaska. 
KEYSTONE

24.09.2025, 14:31

24.09.2025, 17:05

Les récentes déclarations du président américain Donald Trump ont suscité de vives réactions à Moscou. Devant l'ONU, il a déclaré que l'Ukraine pouvait reconquérir l'ensemble de son territoire et a raillé l'armée russe en la qualifiant de «tigre de papier». La Russie n'a pas réussi à gagner la guerre malgré sa supériorité numérique, a déclaré Trump. L'économie du pays est également «dans un état épouvantable», a-t-il ajouté.

«Kiev peut regagner son territoire». Trump retourne sa veste sur l’Ukraine : «La Russie est un tigre de papier»

«Kiev peut regagner son territoire»Trump retourne sa veste sur l’Ukraine : «La Russie est un tigre de papier»

Ces mots marquent une rupture avec sa position précédente, selon laquelle Kiev aurait dû céder du territoire pour parvenir à la paix.

Le Kremlin a immédiatement réagi. Le porte-parole Dmitri Peskov a déclaré sur la radio RBK que la Russie n'était «pas un tigre, mais un ours» et les ours en papier n'existent pas. «La Russie est un véritable ours», a-t-il déclaré. Il y a certes des difficultés dues aux sanctions, mais l'économie est globalement stable, a-t-il assuré.

Trump attaque.... Le Kremlin contre-attaque : «Nous ne sommes pas un tigre de papier»

Trump attaque...Le Kremlin contre-attaque : «Nous ne sommes pas un tigre de papier»

Spéculations et moqueries dans les médias russes

Peskov a attribué le changement de cap de Trump à sa rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky à New York: «Apparemment, Trump a repris la présentation de Zelensky, et c'est sur cette base que se fondent désormais ses déclarations».

Zelensky alerte. «La Russie tente de faire à la Moldavie ce que l'Iran a fait autrefois au Liban»

Zelensky alerte«La Russie tente de faire à la Moldavie ce que l'Iran a fait autrefois au Liban»

Il a néanmoins souligné que le canal de discussion entre Trump et Poutine restait ouvert. Un nouveau rendez-vous n'a pas été fixé, mais peut être organisé à tout moment. Peskov a qualifié le dialogue avec l'administration américaine actuelle de nettement plus constructif que sous le prédécesseur de Trump, Joe Biden.

La nouvelle rhétorique de Trump est vivement critiquée dans les médias russes. La «Komsomolskaya Pravda» s'est moquée de lui comme d'un «enfant qui fait sa crise de colère parce qu'il n'a pas reçu son jouet». Le «Moskowski Komsomolez» a supposé que l'échec des pourparlers de paix et les récents incidents dans l'espace aérien avaient provoqué le président.

Une manœuvre tactique derrière tout cela?

L'ancien président russe Dmitri Medvedev a renchéri. Il a écrit sur Telegram que Trump n'avait «dérivé que temporairement dans un monde illusoire» après une rencontre «avec les clowns de Kiev et de Paris». Medvedev s'est montré convaincu: «Trump n'est pas comme ça ! Il revient. Il revient toujours».

D'autres voix considèrent le discours de Trump comme une manœuvre tactique. Le journaliste militaire Alexander Kots a parlé sur Telegram d'un «numéro d'équilibriste» visant à ne pas contrarier directement Poutine ni à paraître faible au sein de l'OTAN.

Trump s’invente «7 guerres» réglées en 7 mois

Trump s’invente «7 guerres» réglées en 7 mois

Sept guerres conclues «en l'espace de sept mois»: Donald Trump a répété mardi à la tribune de l'ONU ce haut fait d'armes qu'il s'attribue, largement imaginaire mais pour lequel il rêve du prix Nobel de la paix.

24.09.2025

Le député Andrey Gurulyov a interprété la nouvelle ligne de conduite sur son canal Telegram comme un calcul économique: en livrant des armes, les Etats-Unis voulaient avant tout renforcer leur industrie de l'armement.

Dans l'ensemble, la Russie est convaincue que les paroles de Trump ne marquent pas un tournant fondamental de la politique américaine. La rhétorique serait plutôt un signal à court terme, motivé par la politique intérieure, une tentative de faire la part des choses entre les attentes des partenaires de l'OTAN et les relations avec Poutine.

