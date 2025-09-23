Trump se défoule à l'ONU et marque un point surprenant avec la Suisse

Le président américain Donald Trump a profité de l'Assemblée générale de l'ONU pour s'autocongratuler et attaquer. Il s'en est pris à l'Europe, a parlé de «beau pognon» et a même attaqué la Suisse. La vérification des faits montre que nombre de ses affirmations ne tiennent pas debout.

Trump s’invente «7 guerres» réglées en 7 mois Sept guerres conclues «en l'espace de sept mois»: Donald Trump a répété mardi à la tribune de l'ONU ce haut fait d'armes qu'il s'attribue, largement imaginaire mais pour lequel il rêve du prix Nobel de la paix. 24.09.2025

DPA, Sven Ziegler, Agence France-Presse Sven Ziegler

Le président américain Donald Trump s'est exprimé plus longtemps que prévu devant l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Son discours était un mélange d'autoglorification, d'attaques contre les institutions internationales et d'affirmations provocantes.

blue News passe en revue les déclarations les plus importantes et les classe.

«En huit mois, j'ai construit la plus grande économie de l'histoire. L'inflation est vaincue»

Trump a ouvert son discours en se félicitant lui-même: il a créé en un temps record «la plus grande économie du monde, voire de l'histoire de l'humanité». L'inflation a été «vaincue» sous sa direction, dit-il.

Vérification des faits : l'économie américaine est effectivement la plus grande économie du monde. Mais cela est vrai depuis des décennies et pas seulement depuis Trump. En 2025, le produit intérieur brut des États-Unis s'élevait à environ 28 billions de dollars américains. En comparaison historique, il s'agit certes d'une valeur record, mais parler de la «plus grande économie de l'histoire de l'humanité» est une exagération. Corrigée de l'inflation, d'autres époques économiques - comme les États-Unis de l'après-guerre - sont également en tête.

L'affirmation concernant l'inflation est également trompeuse. Certes, après les pics de 2022, l'inflation est revenue à un niveau normal (autour de 3 %), mais il n'est pas question de la «vaincre». Les hausses de prix se poursuivent, mais à un rythme moins soutenu. Parallèlement, d'autres indicateurs se détériorent: la dette publique atteint des niveaux records et la Réserve fédérale américaine met en garde contre les risques structurels. La présentation de Trump occulte ces réalités.

Trump devant l'Assemblée générale de l'ONU Image : Keystone/dpa/Kay Nietfeld

«Des millions de migrants illégaux sont entrés dans le pays, le chiffre est maintenant de zéro»

Trump s'est présenté comme le défenseur de la frontière sud: Des millions de migrants illégaux sont entrés dans le pays, mais ils n'y seraient désormais plus. Ses mesures auraient ramené le nombre d'entrées à la frontière à «zéro».

Vérification des faits: Ce n'est qu'à moitié vrai: dans les années 2022/23, des chiffres records ont effectivement été enregistrés à la frontière sud, jusqu'à 2,5 millions de personnes ont alors tenté de franchir la frontière. Ce chiffre a baissé depuis, mais n'a jamais atteint zéro. Selon la police des frontières américaine, des centaines de milliers de personnes ont continué à être interceptées ou refoulées en 2025.

La déclaration de Trump est donc fausse. Même si les chiffres ont diminué, les passages illégaux de la frontière restent un problème permanent aux États-Unis. De plus, les statistiques ne comptent pas seulement les personnes qui restent, mais aussi celles qui sont immédiatement renvoyées. Le fait que Trump présente la situation comme «résolue» contredit les données officielles.

«J'ai mis fin à sept guerres interminables»

Trump s'est présenté comme un faiseur de paix : il aurait mis fin à «sept guerres interminables», a-t-il affirmé.

Vérification des faits: Trump enjolive ici les choses. Certains des conflits qu'il a mentionnés - par exemple au Cachemire ou dans le Caucase - ont certes fait l'objet de discussions diplomatiques, mais il n'est pas question d'une fin. Les combats en Arménie et en Azerbaïdjan se sont même rallumés après de prétendus cessez-le-feu. Au Proche-Orient également, de nombreux affrontements se poursuivent.

Certes, Trump a négocié l'«accord d'Abraham» entre Israël et certains États arabes lors de son premier mandat. Mais ces initiatives ne sont pas comparables à la fin de plusieurs guerres. Les observateurs internationaux ne lui attribuent pas de rôle clé dans sept conflits. Son affirmation exagère fortement son influence réelle.

«Tout le monde dit que je devrais recevoir le prix Nobel de la paix»

Trump a déclaré qu'il y avait un consensus général sur le fait qu'il méritait le prix Nobel de la paix.

Vérification des faits : C'est très exagéré. En effet, Trump a été nommé à plusieurs reprises pour le prix Nobel de la paix, entre autres par des députés norvégiens ainsi qu'en 2025 par le Pakistan après un cessez-le-feu dans le conflit du Cachemire. Mais il n'y a pas de large soutien international.

De nombreux gouvernements réagissent toujours avec scepticisme à l'autoglorification de Trump. En Europe surtout, les politiques voient d'un œil critique son rôle dans la gestion internationale des crises. L'expression «tout le monde dit» est donc trompeuse: il s'agit de voix isolées, pas d'un consensus global.

«Un État de Palestine serait un succès pour le Hamas, ce n'est pas possible»

Dans son discours, Trump a catégoriquement rejeté la création d'un État palestinien. De son point de vue, cela reviendrait à récompenser l'organisation terroriste Hamas.

Vérification des faits : La déclaration de Trump est une position politique, pas un fait vérifiable. La majorité des États membres de l'ONU continue de se prononcer en faveur d'une solution à deux États. L'Union européenne et de nombreux États arabes soulignent également qu'un État palestinien distinct pourrait contribuer à la paix à long terme.

En liant directement l'État palestinien au Hamas, Trump fait un raccourci de la réalité. De nombreux Palestiniens et acteurs internationaux voient dans un État une possibilité de donner plus de poids aux forces politiques modérées. Sa présentation ignore ces différenciations.

«Les mots vides de sens ne mettent pas fin aux guerres. Seule l'action y met fin»

Trump a présenté la diplomatie comme inutile et a attaqué directement l'ONU.

Vérification des faits : Sa déclaration contient un fond de vérité: les mots seuls ne mettent pas fin aux guerres. Mais des exemples historiques montrent que les accords diplomatiques sont décisifs. La paix en Bosnie a été négociée à Dayton en 1995, le conflit en Irlande du Nord a été réglé en 1998 par l'accord du Vendredi saint. Dans les deux cas, la diplomatie a été la clé.

L'affirmation de Trump selon laquelle «seule l'action» met fin aux guerres est donc unilatérale. Des actions militaires ou politiques sont certes nécessaires, mais sans accords ni négociations, les cessez-le-feu durent rarement longtemps. La diplomatie n'est donc pas vide, elle est essentielle.

«L'Europe finance la guerre de Poutine parce qu'elle continue d'importer du gaz de Russie»

L'Europe, ici la présidente de la Commission Von der Leyen, n'a pas été bien accueillie. Mindaugas Kulbis/AP/dpa

Trump a vivement critiqué l'Europe et a reproché aux Etats membres de l'UE de cofinancer la guerre de la Russie en Ukraine par le biais d'importations d'énergie.

Vérification des faits : Trump n'a pas tout à fait tort sur ce point. Avant la guerre, plus de 40 % des importations de gaz de l'UE provenaient de Russie. Depuis 2022, les pays de l'UE ont toutefois réduit massivement leur dépendance - à moins de 15%. Pourtant, en 2025, des milliards étaient encore versés à la Russie, principalement par le biais d'importations de gaz naturel liquéfié (GNL).

Trump passe toutefois sous silence l'énorme effort de l'Europe pour réduire cette dépendance. Des terminaux de GNL ont été construits à une vitesse record, des fournisseurs alternatifs comme la Norvège et les États-Unis ont pris le relais. Que l'Europe continue d'acheter du gaz est vrai, mais dire qu'elle «ne fait rien» est faux.

«Cette guerre ne serait jamais arrivée si j'étais resté président»

Trump a affirmé que sous sa direction, l'attaque de la Russie contre l'Ukraine n'aurait jamais eu lieu.

Vérification des faits: Cela n'est pas vérifiable et relève de la pure spéculation. Certains observateurs estiment qu'il est possible que les calculs de Poutine auraient été différents si Trump était resté en poste, notamment en raison de sa position critique vis-à-vis de l'OTAN. D'autres experts, comme John Bolton, son ancien conseiller en sécurité, le contredisent: l'agression de Poutine aurait été planifiée à long terme et n'aurait pas pu être stoppée par Trump.

Ce qui est sûr, c'est que La guerre a commencé en 2022 sous Biden. Quant à savoir si Trump aurait pu l'empêcher, cela reste hypothétique. Son affirmation n'est pas étayée.

«La charia a été introduite à Londres: la faute à l'horrible maire»

Trump a attaqué frontalement le maire de Londres Sadiq Khan en affirmant que la charia avait été introduite à Londres.

Vérification des faits: C'est tout simplement faux. Londres est gouvernée par le droit britannique, pas par le droit islamique. Il existe certes en Grande-Bretagne des conseils privés de la charia qui donnent des recommandations dans les litiges familiaux, mais sans force juridique officielle. Il n'y a pas de lois de la charia dans le système juridique britannique.

Reuters et d'autres fact-checkers ont classé depuis des années les affirmations correspondantes comme fake news. La déclaration de Trump sert le ressentiment anti-musulman, mais ne repose sur aucun fondement réel.

«En Suisse, 72% de tous les détenus sont des étrangers»

Trump a cité la Suisse comme exemple d'échec de la politique migratoire et a fait référence à la population carcérale du pays.

Vérification des faits: Le chiffre est exact en substance. Selon l'Office fédéral de la statistique, la part des détenus sans passeport suisse est d'environ 72%. Mais cette statistique englobe toutes les personnes qui n'ont pas la nationalité suisse, des demandeurs d'asile aux citoyens de l'UE résidant en Suisse en passant par les personnes admises à titre provisoire.

Point important: les personnes en détention préventive et en détention de sécurité sont également incluses. En outre, la valeur élevée s'explique par des facteurs tels que le risque de fuite ou l'absence de liens sociaux en Suisse, qui sont plus souvent supposés chez les non-Suisses. La valeur est correcte, mais trompeuse hors contexte.

«Le changement climatique est la plus grande escroquerie de l'histoire. L'accord de Paris est une escroquerie»

Trump a nié le changement climatique d'origine humaine et a qualifié l'accord de Paris d'«escroquerie».

Vérification des faits: Les données sont claires: 2023 a été l'année la plus chaude depuis le début des relevés, la température moyenne a été supérieure de près de 1,5 degré au niveau préindustriel. Plus de 97% des climatologues considèrent que l'homme en est la cause principale. Le réchauffement climatique n'est pas une invention, il est scientifiquement prouvé.

L'accord de Paris de 2015 est un accord ratifié au niveau international et soutenu par presque tous les pays du monde. L'objectif est de limiter le réchauffement à bien moins de 2 degrés. On ne peut pas parler de «fraude»; il s'agit du principal instrument multilatéral en matière de climat.

«Nous avons du charbon propre et beau. Avec ça, nous pouvons approvisionner le monde»

A la fin de son discours, Trump a misé sur les énergies fossiles et a surtout fait l'éloge du charbon.

Vérification des faits: Le charbon reste une source d'énergie importante: en 2025, il couvrira environ 25% des besoins énergétiques dans le monde. Mais on ne peut pas dire qu'il soit «propre». Même avec des filtres modernes, le charbon est le combustible fossile qui produit le plus d'émissions. Sa combustion est l'un des principaux moteurs du changement climatique.

Alors que Trump fait l'éloge du charbon, la plupart des pays industrialisés misent sur le développement des énergies renouvelables. Les énergies solaire et éolienne sont désormais les sources d'énergie les moins chères. La déclaration de Trump va donc à l'encontre de la tendance globale et occulte les coûts écologiques massifs du charbon.

Donald Trump n'a pas utilisé la scène de l'Assemblée générale de l'ONU pour construire des ponts, mais pour célébrer son propre bilan et attaquer ses détracteurs. Nombre de ses déclarations étaient exagérées, unilatérales ou tout simplement fausses. Du spectre de l'inflation soi-disant «vaincu» aux affirmations inventées de toutes pièces sur la charia à Londres, en passant par le «zéro migrant» à la frontière sud. Il a également transformé en leur contraire des faits scientifiquement établis, comme le changement climatique.