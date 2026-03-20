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Déclarations contradictoires «Nous envisageons de réduire nos efforts militaires» : Trump prépare-t-il la fin du conflit?

ATS

21.3.2026 - 00:36

Après trois semaines de guerre au Moyen-Orient et aucune issue en vue, le président américain Donald Trump dit envisager de «réduire graduellement» les opérations militaires contre l'Iran. En attendant, Washington lève des sanctions sur le pétrole iranien.

Trump se dit prêt à entrevoir une fin de la guerre en Iran - Gallery
Trump se dit prêt à entrevoir une fin de la guerre en Iran - Gallery. L'Iran a affirmé vendredi ne disposer d'aucun surplus de pétrole brut en mer (archives).

L'Iran a affirmé vendredi ne disposer d'aucun surplus de pétrole brut en mer (archives).

Photo: ATS

Trump se dit prêt à entrevoir une fin de la guerre en Iran - Gallery. Les objectifs américains en Iran sont presque atteints, affirme Donald Trump.

Les objectifs américains en Iran sont presque atteints, affirme Donald Trump.

Photo: ATS

Trump se dit prêt à entrevoir une fin de la guerre en Iran - Gallery. L'armée israélienne dit avoir lancé des frappes contre des "cibles du régime" à Téhéran (archives).

L'armée israélienne dit avoir lancé des frappes contre des "cibles du régime" à Téhéran (archives).

Photo: ATS

Trump se dit prêt à entrevoir une fin de la guerre en Iran - Gallery
Trump se dit prêt à entrevoir une fin de la guerre en Iran - Gallery. L'Iran a affirmé vendredi ne disposer d'aucun surplus de pétrole brut en mer (archives).

L'Iran a affirmé vendredi ne disposer d'aucun surplus de pétrole brut en mer (archives).

Photo: ATS

Trump se dit prêt à entrevoir une fin de la guerre en Iran - Gallery. Les objectifs américains en Iran sont presque atteints, affirme Donald Trump.

Les objectifs américains en Iran sont presque atteints, affirme Donald Trump.

Photo: ATS

Trump se dit prêt à entrevoir une fin de la guerre en Iran - Gallery. L'armée israélienne dit avoir lancé des frappes contre des "cibles du régime" à Téhéran (archives).

L'armée israélienne dit avoir lancé des frappes contre des "cibles du régime" à Téhéran (archives).

Photo: ATS

Keystone-SDA

21.03.2026, 00:36

21.03.2026, 07:09

«Nous sommes sur le point d'atteindre nos objectifs alors que nous envisageons de réduire graduellement nos importants efforts militaires au Moyen-Orient contre le régime terroriste iranien», a écrit vendredi soir, sur son réseau social Truth Social, le président américain.

Mais il avait aussi, quelques heures auparavant, écarté tout cessez-le-feu à ce stade et, parallèlement, plusieurs médias américains annoncent un prochain déploiement de forces militaires supplémentaires dans la région.

Sur un autre réseau social, X, la porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, a souligné que le président et le Pentagone ont «prédit qu'il faudrait entre quatre et six semaines pour achever la mission».

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Frappes sur Téhéran et Beyrouth

Sur le front, les attaques se poursuivaient samedi depuis l'aube, marquant l'entrée du conflit dans sa quatrième semaine. L'armée israélienne a annoncé avoir lancé des frappes contre des «cibles du régime» à Téhéran après avoir fait état de plusieurs salves de missiles iraniens tirées en direction d'Israël.

Les forces armées israéliennes ont aussi indiqué avoir lancé des frappes sur Beyrouth visant le mouvement pro-iranien Hezbollah, qui a entraîné le Liban dans la guerre pour venger la mort du guide suprême Ali Khamenei tué au premier jour de l'offensive américano-israélienne le 28 février.

Dans le sud du Liban, zone principale des affrontements entre Israël et le Hezbollah, au moins une personne a été tuée et deux autres blessées samedi à l'aube dans une «lourde frappe» israélienne contre une maison dans le district de Bint Jbeil, selon l'agence de presse libanaise ANI.

Dans le golfe Persique, ciblé par la riposte iranienne pour ses liens avec les Etats-Unis et son importance dans l'approvisionnement énergétique mondial, l'Arabie saoudite a indiqué avoir intercepté et détruit une trentaine de drones, selon le ministère de la défense, tous dans l'est du pays. Le Koweït a également dit que son armée faisait face samedi à une attaque de drones et de missiles.

Vente de pétrole iranien

L'attention du monde entier reste focalisée sur le prix du baril de pétrole, dont l'envol représente un danger pour l'économie mondiale. Vendredi les bourses mondiales ont terminé en net recul, Wall Street emboîtant le pas aux bourses européennes. Les cours du pétrole ont contenu leur hausse, le baril de Brent de la mer du Nord, référence mondiale, finissant à plus de 112 dollars.

Dans l'espoir d'endiguer la flambée de l'or noir, les Etats-Unis ont autorisé vendredi pour un mois la vente et la livraison du pétrole iranien se trouvant sur des navires. Mais Téhéran a affirmé n'avoir aucun surplus de pétrole brut en mer.

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Toujours invisible depuis sa nomination, le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, s'est exprimé vendredi dans un message écrit. L'ayatollah Khamenei, successeur de son père et que des responsables américains et israéliens disent blessé, y a affirmé que «l'ennemi a été vaincu».

Un mort en Irak

Les Iraniens lui ont «asséné un coup vertigineux, au point qu'il se met maintenant à prononcer des paroles contradictoires et absurdes», a ajouté celui qui est dans le viseur d'Israël, après l'élimination de nombreux responsables de la république islamique.

Vendredi, l'armée israélienne a affirmé avoir tué lors d'une frappe à Téhéran le chef des renseignements de la force paramilitaire des Bassidj.

En Irak, aspiré également dans le conflit, un combattant a été tué tard vendredi, dans une frappe visant une alliance d'ex-paramilitaires qui englobe aussi des groupes armés pro-Iran sur un aéroport militaire dans le nord du pays.

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