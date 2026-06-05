Donald Trump, qui a confié temporairement la direction du renseignement américain à un proche sans expérience, Bill Pulte, a estimé vendredi que ce dernier serait «moins entravé» parce qu'il n'était nommé que de façon temporaire.

Le milliardaire républicain affirme, sans preuve aucune, que l'élection présidentielle de 2020 lui a été volée au profit de Joe Biden (archives). imago/UPI Photo

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Le président américain a aussi annoncé, dans un entretien avec un journaliste du Wall Street Journal, qu'il souhaitait que son nouveau Directeur national du renseignement taille dans les effectifs.

«Je voudrais que (la Direction nationale du renseignement) soit plus petite. Je pense qu'il y a plein de gens qui y sont et qui ne devraient pas y être», a déclaré Donald Trump au quotidien économique, en ajoutant qu'il comptait sur son allié pour «démarrer le processus».

Le républicain de 79 ans, qui a promis pendant sa campagne de mener une opération de «vengeance» politique, a par ailleurs été interrogé sur sa décision de nommer Bill Pulte à ce poste «par intérim».

«Vous êtes moins entravé» dans ce genre de situation, a-t-il justifié, ajoutant: «D'une certaine façon, cela vous rend plus puissant parce que vous n'êtes là que pour peu de temps.»

Une nomination définitive du nouveau «Director of national intelligence» ou «DNI» nécessiterait une confirmation par le Sénat, qui serait très loin d'être assurée pour Bill Pulte face à l'indignation de l'opposition démocrate et aux réserves de certains républicains.

«C'est un type très intelligent et il pourrait découvrir des choses à propos des élections truquées», avait lancé Donald Trump jeudi pendant un échange avec la presse.

Election volée

Le milliardaire républicain affirme, sans preuve aucune, que l'élection présidentielle de 2020 lui a été volée au profit de Joe Biden.

Ces propos sur le rôle de Bill Pulte ont alimenté les inquiétudes de l'opposition démocrate sur une instrumentalisation de l'action des puissants services de renseignement américains à des fins politiques.

Le droit américain demande que son poste soit occupé par une personne dotée d'une «connaissance approfondie des questions de sécurité nationale», ce dont le nouveau «chef des espions» est dépourvu.

Cet homme de 38 ans dirigeait jusqu'ici l'Agence fédérale de financement du logement (FHFA). A ce poste, qu'il va d'ailleurs conserver, il a participé activement à des poursuites judiciaires engagées contre des adversaires politiques du président américain.