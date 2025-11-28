  1. Clients Privés
Un échange violent Trump s'en prend à Tim Walz, qui questionne sa santé mentale

dpa

28.11.2025 - 21:21

Donald Trump a critiqué Tim Walz sur Truth Social. Le gouverneur du Minnesota a rapidement réagi, laissant entendre que la santé mentale de Trump pourrait être compromise.

L'ancien candidat à la vice-présidence Tim Walz a été insulté par Donald Trump. (photo d'archives)
L'ancien candidat à la vice-présidence Tim Walz a été insulté par Donald Trump. (photo d'archives)
Bild: dpa
,

DPA, Jan-Niklas Jäger

28.11.2025, 21:21

29.11.2025, 08:59

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Le président américain Donald Trump a violemment insulté le gouverneur du Minnesota.
  • En réponse, le démocrate Tim Walz exige la publication des résultats de l’IRM du président, remettant ainsi indirectement en question sa santé mentale.
  • Cet échange trouve son contexte dans l’attentat contre des gardes nationaux à Washington.
Montre plus

Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a vivement réagi à une attaque verbale de Donald Trump. Sur la plateforme X, le démocrate a exigé que les résultats de l’IRM du républicain soient rendus publics, mettant ainsi indirectement en question sa santé mentale.

L’IRM, ou imagerie par résonance magnétique, fournit des images détaillées de l’intérieur du corps. Elle permet de détecter des lésions articulaires, des infarctus du myocarde ou des tumeurs.

Fin octobre, Trump avait affirmé avoir passé un examen IRM, dont il a déclaré les résultats «parfaits». Ces résultats n’ont toutefois pas été rendus publics, alimentant les spéculations sur ce que pourraient révéler les scanners.

Trump demande une «migration inversée»

Le conflit entre Walz et Trump a été déclenché par une tirade du président sur sa plateforme Truth Social. Il y ciblait les personnes originaires de «pays du tiers-monde» vivant aux États-Unis, les accusait collectivement de criminalité et insultait directement Walz.

L'Europe s'alarme. Plan choc: Trump offrirait à Poutine une reconnaissance des zones occupées

L'Europe s'alarmePlan choc: Trump offrirait à Poutine une reconnaissance des zones occupées

Trump a qualifié l’ancien candidat à la vice-présidence aux côtés de Kamala Harris de «seriously retarded» (en français: «sérieusement retardé»), un terme considéré comme discriminatoire envers les personnes handicapées. L’expression «pays du tiers-monde» est également jugée obsolète et inappropriée.

Dans son discours, Trump a également évoqué la notion de «reverse migration» (migration inversée), qui désigne généralement le départ, parfois forcé, d’un grand nombre de personnes d’origine étrangère d’un pays donné.

Le gouvernement réagit durement à l'attaque de Washington

Cet échange de coups trouve son origine dans l’attaque de deux gardes nationaux à Washington. Une femme soldat a perdu la vie, tandis que l’autre est grièvement blessée et hospitalisée.

À la suite de cette attaque, le gouvernement Trump avait annoncé des mesures strictes à l’encontre des personnes originaires d’Afghanistan, le pays de l’auteur présumé. Des contrôles approfondis des réfugiés afghans aux États-Unis étaient prévus, tandis que des ressortissants d’autres pays confrontés à des conflits persistants étaient également ciblés.

Les organisations de défense des droits de l’homme ont mis en garde contre le risque d’instrumentaliser l’acte d’un individu pour discréditer des populations entières.

Pourquoi Trump cible-t-il le Minnesota?

Avant l’attaque de Washington, Trump avait déjà annoncé la fin d’un programme de protection temporaire pour les réfugiés somaliens.

Tensions Iran–USA. Le guide iranien attaque Trump : «Ils trahissent même leurs alliés»

Tensions Iran–USALe guide iranien attaque Trump : «Ils trahissent même leurs alliés»

Le Minnesota compte une importante diaspora somalienne. Dans sa série de posts, Trump a attaqué non seulement le gouverneur Walz, mais aussi la députée d’origine somalienne Ilhan Omar avec des propos discriminatoires. Âgée de 43 ans, elle représente une circonscription du Minnesota.

