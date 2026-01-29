Trump s’en prend à un allié de son parti et reçoit une riposte inattendue

Donald Trump a publiquement traité deux sénateurs républicains de « losers ». Mais au lieu de s'incliner, ils ripostent.

Pas le temps ? blue News résume pour toi Trump a attaqué publiquement deux sénateurs républicains en les traitant de « losers ».

L'élément déclencheur a été leur appel à des conséquences après une intervention mortelle d’agents américains de la police des frontières.

Les sénateurs répliquent avec calme — et les critiques envers le leadership de Trump grandissent aussi dans ses propres rangs. Montre plus

Il s’agit d'un nouvel accrochage qui montre à quel point la situation est tendue, même au sein du Parti républicain. Donald Trump a publiquement qualifié les sénateurs républicains Thom Tillis et Lisa Murkowski de « losers ». La raison : tous deux avaient demandé que la ministre de la Sécurité intérieure, Kristi Noem, quitte ses fonctions.

Le déclencheur des critiques a été la mort d’Alex Pretti, un aide-soignant de 37 ans, tué par des agents des services américains de protection des frontières. Kristi Noem avait d’abord qualifié l’homme de « terroriste intérieur ». Des images vidéo ont ensuite contredit cette version des faits.

Tillis a réagi avec un calme démonstratif. « Je suis presque heureux d'être qualifié de loser », a-t-il déclaré aux médias. Et d'enchaîner : « Apparemment, cela me qualifie immédiatement pour le poste de ministre de la Sécurité intérieure ou de proche conseiller du président ». Une pointe claire contre le cabinet Trump.

Un ton froid de la part des deux sénateurs

Tillis, qui a déjà annoncé qu'il ne se présenterait pas aux prochaines élections, a rétorqué sèchement. Il n’a jamais ressenti le besoin de se mettre en avant de manière bruyante ni d’être constamment devant les caméras. Il ne prend pas personnellement l'attaque du président.

Trump avait auparavant attaqué violemment les deux sénateurs dans une interview accordée à ABC News. « Ce sont tous les deux des perdants. Ce sont des sénateurs terribles. L'un est parti, l'autre devrait l'être aussi », avait déclaré Trump.

Murkowski a également adopté un ton froid. Trump est en fin de compte libre de décider qui il maintient en poste, a-t-elle déclaré, « mais je pense qu'il mérite mieux », a-t-elle ajouté en faisant référence à la performance de Kristi Noem.

Intéressant: Murkowski avait initialement confirmé Noem au Sénat. Selon ses propres dires, elle ne le ferait probablement plus aujourd'hui. Depuis des années, la sénatrice est considérée comme l'une des rares républicaines à s'opposer ouvertement à Trump, par exemple sur la réforme de la santé ou après la prise du Capitole.

L'affaire suscite désormais l'inquiétude au-delà des deux sénateurs. Même le chef de la majorité républicaine au Sénat, John Thune, a pris ses distances par rapport à la présentation du gouvernement. Il a déclaré que la désignation de la personne tuée comme terroriste n'était pas défendable en l'état actuel des connaissances.