Trump s’en prend à un allié de son parti et reçoit une riposte inattendue

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

« Loser » Trump s’en prend à un allié de son parti et reçoit une riposte inattendue

Sven Ziegler

29.1.2026

Donald Trump a publiquement traité deux sénateurs républicains de « losers ». Mais au lieu de s'incliner, ils ripostent.

Trump s'en prend à un membre de son parti et essuie une riposte inattendue

Trump s'en prend à un membre de son parti et essuie une riposte inattendue

Donald Trump traite publiquement deux sénateurs républicains de « losers ». Mais au lieu de baisser les bras, ceux-ci ripostent et remettent ouvertement en question la manière dont Trump gère les critiques.

29.01.2026

Sven Ziegler

29.01.2026, 12:26

29.01.2026, 14:57

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Trump a attaqué publiquement deux sénateurs républicains en les traitant de « losers ».
  • L'élément déclencheur a été leur appel à des conséquences après une intervention mortelle d’agents américains de la police des frontières.
  • Les sénateurs répliquent avec calme — et les critiques envers le leadership de Trump grandissent aussi dans ses propres rangs.
Montre plus

Il s’agit d'un nouvel accrochage qui montre à quel point la situation est tendue, même au sein du Parti républicain. Donald Trump a publiquement qualifié les sénateurs républicains Thom Tillis et Lisa Murkowski de « losers ». La raison : tous deux avaient demandé que la ministre de la Sécurité intérieure, Kristi Noem, quitte ses fonctions.

La «désescalade» fragilisée. «Il joue avec le feu» – Trump attaque le maire de Minneapolis

La «désescalade» fragilisée«Il joue avec le feu» – Trump attaque le maire de Minneapolis

Le déclencheur des critiques a été la mort d’Alex Pretti, un aide-soignant de 37 ans, tué par des agents des services américains de protection des frontières. Kristi Noem avait d’abord qualifié l’homme de « terroriste intérieur ». Des images vidéo ont ensuite contredit cette version des faits.

Tillis a réagi avec un calme démonstratif. « Je suis presque heureux d'être qualifié de loser », a-t-il déclaré aux médias. Et d'enchaîner : « Apparemment, cela me qualifie immédiatement pour le poste de ministre de la Sécurité intérieure ou de proche conseiller du président ». Une pointe claire contre le cabinet Trump.

Un ton froid de la part des deux sénateurs

Tillis, qui a déjà annoncé qu'il ne se présenterait pas aux prochaines élections, a rétorqué sèchement. Il n’a jamais ressenti le besoin de se mettre en avant de manière bruyante ni d’être constamment devant les caméras. Il ne prend pas personnellement l'attaque du président.

Trump avait auparavant attaqué violemment les deux sénateurs dans une interview accordée à ABC News. « Ce sont tous les deux des perdants. Ce sont des sénateurs terribles. L'un est parti, l'autre devrait l'être aussi », avait déclaré Trump.

En 5 points. «Le fascisme américain juste devant la porte» – Le chaos de l'ICE

En 5 points«Le fascisme américain juste devant la porte» – Le chaos de l'ICE

Murkowski a également adopté un ton froid. Trump est en fin de compte libre de décider qui il maintient en poste, a-t-elle déclaré, « mais je pense qu'il mérite mieux », a-t-elle ajouté en faisant référence à la performance de Kristi Noem.

Intéressant: Murkowski avait initialement confirmé Noem au Sénat. Selon ses propres dires, elle ne le ferait probablement plus aujourd'hui. Depuis des années, la sénatrice est considérée comme l'une des rares républicaines à s'opposer ouvertement à Trump, par exemple sur la réforme de la santé ou après la prise du Capitole.

L'affaire suscite désormais l'inquiétude au-delà des deux sénateurs. Même le chef de la majorité républicaine au Sénat, John Thune, a pris ses distances par rapport à la présentation du gouvernement. Il a déclaré que la désignation de la personne tuée comme terroriste n'était pas défendable en l'état actuel des connaissances.

Les plus lus

Trump s’en prend à un allié de son parti et reçoit une riposte inattendue
Adeline Blondieau: «Toute notre vie a basculé»
Second entraînement annulé et descente dames modifiée
L'émissaire de Trump promet de poursuivre les opérations mais admet des problèmes
Risque de glissement de terrain: 1500 personnes évacuées en Sicile