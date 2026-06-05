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Virulentes attaques Donald Trump s’est-il endormi en pleine conférence de presse? Une vidéo fait le buzz

Sven Ziegler

5.6.2026

Lors d’une conférence de presse avec plusieurs membres de son gouvernement, Donald Trump semble par moments fermer les yeux et s’assoupir. Les démocrates ainsi que des commentateurs libéraux utilisent ces images pour lancer de virulentes attaques.

Trump semble s'endormir pendant la réunion.
Trump semble s'endormir pendant la réunion.
Screenshot

Sven Ziegler

05.06.2026, 15:19

05.06.2026, 19:42

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Une vidéo montre Donald Trump pendant une conférence de presse, les yeux fermés dans le bureau ovale.
  • Les critiques accusent le président de s'être endormi pendant le rendez-vous.
  • La Maison Blanche rejette ces accusations et parle d'interprétations trompeuses des enregistrements.
Montre plus

Donald Trump se retrouve une nouvelle fois au cœur d’une polémique devenue virale. Des enregistrements d’une conférence de presse tenue dans le Bureau ovale, au cours de laquelle le président américain s’est exprimé devant les médias aux côtés du ministre de l’Environnement Lee Zeldin et d’autres membres de son gouvernement, ont en effet suscité la controverse.

Dans plusieurs séquences, on voit Donald Trump fermer les yeux et pencher la tête en arrière ou sur le côté tandis que d’autres prennent la parole. Les images se sont rapidement propagées sur les réseaux sociaux, suscitant de vives réactions.

Les démocrates sentent le vent tourner

Ce sont surtout des responsables du Parti démocrate et des militants libéraux qui se sont immédiatement saisis de ces images.

Le compte officiel du Parti démocrate a qualifié Donald Trump de «Commander-in-Sleep» («commandant en sommeil»), sur un ton moqueur. D’autres utilisateurs se sont également moqués du président, mettant en doute sa capacité de concentration.

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Plusieurs journalistes et commentateurs politiques ont également pris part au débat. Certains se sont publiquement interrogés sur les raisons pour lesquelles de telles scènes sont si peu abordées aux États-Unis.

La Maison Blanche contre-attaque

Le gouvernement a immédiatement réagi à ces accusations:

Le compte Rapid Response de la Maison-Blanche a vigoureusement rejeté ces critiques, affirmant que Donald Trump n’avait en aucun cas dormi. Selon lui, les images auraient été sorties de leur contexte et mal interprétées.

Un échange de coups s’est ensuite engagé sur les réseaux sociaux entre partisans et détracteurs de Donald Trump. Les deux camps ont diffusé différents extraits vidéo pour étayer leurs positions respectives.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle, puis adapté par la rédaction romande.

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