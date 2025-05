Trump sert le «Golden Dome» à Musk sur un plateau d'argent

A peine Elon Musk a-t-il quitté la scène politique que la première grosse commande de Washington lui fait déjà de l'oeil: Donald Trump veut son bouclier antimissile, dont Space X pourrait bien être le fournisseur.

Donald Trump l'avait promis pendant la campagne électorale et il doit donc maintenant livrer la marchandise. Non, il n'est pas question d'une baisse des prix des denrées alimentaires ou de la fin de la guerre en Ukraine. Il s'agit de la mise en place d'un nouveau «bouclier antimissile ultramoderne».

Ce «Golden Dome», dont le capot doit protéger les Etats-Unis de toute attaque de missiles - même si celle-ci provient «d'autres parties du monde» ou même de l'espace, doit être réalisé en trois ans. «Nous aurons le meilleur système jamais construit», promet Trump dans un communiqué.

L'«architecture» du système doit fonctionner avec des capteurs et des intercepteurs dans l'espace et au sol. Trump affirme que les Etats-Unis ont aidé Israël à construire son «Dôme de fer», qui protège avec succès Jérusalem contre les attaques aériennes.

Plus que 175 milliards de dollars au lieu de 542

Le «Golden Dome» de l'Amérique doit protéger contre tous les types de missiles - y compris ceux à propulsion hypersonique qui dépassent les 6200 km/h. «Ils seront tous balayés du ciel», prédit l'homme de 78 ans. Le gouvernement achève ainsi le travail du «programme Star Wars» de Ronald Reagan dans les années 80.

«Le Canada nous a appelés : ils veulent y participer. Ils veulent aussi être protégés», raconte Trump en faisant cette grimace : «"Alors nous aidons le Canada - comme toujours. Nous faisons de notre mieux»".

25 milliards de dollars, c'est ce que prévoit le budget de son administration pour commencer la construction du «Golden Dome». Trump évalue le coût total à 175 milliards de dollars. Le général Michael Guetlein de l'US Space Force dirigera le projet, poursuit le communiqué.

Les chiffres que la Maison Blanche donne pour la première fois sur le projet ont de quoi surprendre: Le Congressional Budget Office se base sur des chiffres très différents, rapporte «Bloomberg» le 5 mai. Le Golden Dome engloutira jusqu'à 542 milliards de dollars sur 20 ans, estiment les auditeurs.

«C'est moi qui l'ai proposé»

Les estimations sont approximatives, car l'interception spatiale est une technique encore inexplorée. Certes, dans ce domaine, les coûts sont aujourd'hui moins élevés qu'à l'époque du président Reagan, mais en contrepartie, la situation de la menace et la politique américaine sont également différentes actuellement.

Donald J Trump le 20 mai lors de la conférence de presse du Golden Dome à la Maison Blanche. Devant le portrait de Ronald Reagan se trouvent (de gauche à droite) Pete Hegseth et les sénateurs Kevin Cramer et Dan Sullivan, bien alignés. KEYSTONE

Aujourd'hui, la Corée du Nord, la Russie et la Chine pourraient menacer les Etats-Unis avec des missiles intercontinentaux, ce qui doit être pris en compte dans l'orientation de la défense. A cela s'ajoute, dans la comparaison avec Jérusalem, le fait que le territoire d'Israël ne correspond qu'à la taille d'un seul Etat des Etats-Unis: Trump a besoin de nettement plus de matériel pour son dôme.

Le NORAD, l'agence binationale américano-canadienne chargée de la protection de l'espace aérien au-dessus de l'Amérique du Nord, s'est-il manifesté pour obtenir le «Golden Dome»? Comment le ministère de la Défense et les militaires ont-ils eu l'idée du projet ? «Je l'ai proposé, révèle Trump, et tout le monde a dit : 'Nous adorons cette idée, monsieur !'». Il ajoute: «Ça doit être comme ça, non ?»

SpaceX «candidat numéro un»

Des capteurs dans l'espace qui détectent immédiatement le lancement d'une fusée dans le monde entier et éventuellement la combattent lorsqu'elle sort de l'atmosphère terrestre, c'est un domaine d'activité rentable pour Elon Musk. «Bloomberg» spécule que Space X de Musk se portera candidat avec l'entreprise de logiciels Palantir et l'entreprise de drones Anduril pour obtenir le contrat.

«CNN» évoque également une «campagne de lobbying» qui serait désormais en cours au Pentagone. Et la chaîne de gauche croit également savoir que SpaceX a jeté son chapeau dans le ring - avec Palantir Technologies, derrière laquelle se trouve, entre autres, l'activiste archi-conservateur, milliardaire et soutien de Trump Peter Thiel, et Anduril Industries: le cofondateur Trae Stephens a autrefois travaillé pour Thiel.

D'un autre côté, SpaceX a beaucoup d'expérience et de succès à faire valoir dans cette affaire, reconnaît CNN: «Oui, SpaceX est probablement le candidat numéro un», exprime une source anonyme, «mais ils sont actuellement le seul véritable fournisseur sur le marché».

Conflit d'intérêts ?

Un groupe de 42 élus démocrates s'est déjà adressé à l'inspecteur général du Pentagone: Space X est également «un candidat de premier plan pour le contrat du Golden Dome en raison de la position de M. Musk au sein du gouvernement», écrivent-ils. «L'implication formelle ou informelle de M. Musk dans une procédure d'attribution d'un contrat gouvernemental soulève de sérieuses préoccupations quant à un conflit d'intérêts».

Pour le «Golden Dome», l'Oncle Sam devra mettre la main à la poche : Même le général de la Space Force Chance Saltzman ne croit apparemment pas que l'on en restera à des investissements de 175 milliards de dollars. Lorsqu'on lui demande, lors d'un événement «Politico», s'il va aborder les prévisions de 542 milliards, il ne les rejette pas. Au contraire.

«Je suis dans le métier depuis 34 ans et je n'ai jamais vu d'estimation précoce qui soit trop élevée. Mon instinct me dit que des fonds supplémentaires seront nécessaires», répond le militaire.