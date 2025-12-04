Trump s'est à nouveau endormi – Jimmy Kimmel s'en donne à coeur joie

Pas étonnant que Donald Trump s'assoupisse devant les caméras lors de sa réunion de cabinet: la veille, il a posté 160 messages en cinq heures. Même les flatteries de ses ministres n'y font rien, déclare Jimmy Kimmel dans son émission.

Pendant que RFK Jr. (à gauche) parle, Donald Trump (à droite) somnole lors de la réunion du cabinet d'hier : «Si tu peux dormir avec cette voix, c'est que tu es vraiment fatigué», se moque Kimmy Kimmel à propos du ministre de la Santé. Image : YouTube/Jimmy Kimmel Live

«Je sais que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais notre président a vraiment complètement déraillé la nuit dernière», commence le monologue de "Jimmy Kimmel Live".

Que s'est-il donc passé? «L'homme qui est censé diriger le pays a lancé une avalanche de posts et de reposts dans une furieuse guerre éclair des médias sociaux qui a commencé à 19h09 et a duré non-stop presque jusqu'à minuit» explique Jimmy Kimmel. «De 19 heures à minuit, il a posté 160 fois».

Kimmel fait le calcul pour nous: «Cela représente en moyenne [un post] toutes les deux minutes pendant cinq heures d'affilée. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble», rit l'animateur de late night et la caméra rdesserre son angle:

Le marathon de Trump sur les médias sociaux se viralise : "Savez-vous combien de temps il faut rester assis sur les toilettes pour poster autant ? Qu'est-ce qu'il mange ?", plaisante le présentateur. Image : YouTube/Jimmy Kimmel Live

Trump couvre en effet tout un éventail de sujets, précise Kimmel: «L'un de ses posts était un clip de sa prestation dans 'Kevin - Seul à New York', ce qui, je pense sincèrement, est la dernière fois que Donald Trump était heureux».

Que s'est-il passé après le «marathon du lundi maniaque»?

Après une courte nuit de sommeil, Trump était déjà de retour en ligne à 5h48, s'étonne le présentateur. «Truth Social, c'est le top ! Rien ne s'en approche !!!» - voilà ce qu'écrit le président américain tôt le matin sur sa propre plateforme. «Je ne sais pas», objecte Kimmel, «je pense que la chlamydia est meilleure, mais ce n'est que mon opinion».

Le présentateur de late night se demande: «Qu'a fait Melania pendant ce marathon du 'Manic Monday' ? S'est-elle cachée sous le sapin de Noël ?» Une chose est sûre: après le post-marathon, Trump est parti travailler pour une nouvelle réunion All-Star de son cabinet.

Alerte spoiler la tournée Truth Social de Trump en soirée va se retourner contre lui. Image : YouTube/Jimmy Kimmel Live

blue News 50 États, 330 millions de personnes et encore plus d'opinions : Comment "comprendre l'Amérique" ? Pour garder une vue d'ensemble sans pour autant s'enflammer, il faut un phare. Les stars du late night offrent l'une des meilleures aides à la navigation : Elles sont les parfaits pilotes qui désignent impitoyablement les bas-fonds du pays et de ses habitants, et servent à notre auteur Philipp Dahm de boussole comique pour l'état d'esprit de l'âme américaine.

Dans l'introduction à partir de 2:30 minutes, Trump rapporte lors de la réunion du cabinet que les droits de douane ont permis d'encaisser «littéralement des billions de dollars» et qu'ils vont donner «un beau dividende» au peuple. «Et je pense qu'à un moment donné, dans un avenir pas trop lointain, on n'aura même plus à payer d'impôt sur le revenu», estime l'homme de 79 ans.

«Eh bien, il doit le savoir», s'amuse Kimmel: «Cela fait peut-être 50 ans qu'il ne paie pas d'impôt sur le revenu». Personne ne croit le président lorsqu'il dit qu'il n'y a plus d'impôt sur le revenu. «Il est comme l'enfant qui veut devenir président des élèves et promet des boissons sucrées dans les fontaines à eau: cela n'a aucun sens».

Trump: "I took my physical. I got all As. Everything. But they said to me, 'would you like to take a cognitive test?' I said, 'Is it hard?' They said, 'yes.' I said, 'Well, I'm a very smart person. Who was the last president to take one?' 'No president has ever agreed to take… pic.twitter.com/w7H6xdWJHG — Aaron Rupar (@atrupar) December 2, 2025

Par ailleurs, Trump a une nouvelle fois parlé de son test de santé qu'il a «maîtrisé», poursuit Kimmel. L'élément déclencheur est probablement un rapport du «New York Times», selon lequel Trump travaillerait nettement moins que lors de son premier mandat.

Le président montre des signes de fatigue, écrit le journal américain. «Est-ce que ça ressemble à un homme qui montre des signes de fatigue?», demande Kimmel. Et bien sûr, à partir de 3:33 minutes, suit un montage qui montre comment l'homme de 79 ans s'assoupit à plusieurs reprises.

«Bien sûr qu'il est fatigué, il est resté éveillé toute la nuit à poster !», s'amuse Kimmel. Et lorsqu'il était éveillé, il aurait menti sur la baisse des prix des denrées alimentaires ou sur le fait qu'il avait baissé les prix des médicaments de 900%.

Cette séquence montre toute l'étendue du problème :

«Il va très bien», commente l'animateur de 58 ans. «Ne vous inquiétez pas du tout pour lui».

Kimmel s'en prend au cabinet

De plus, Trump a aussi des collaborateurs exceptionnels que Kimmel présente encore une fois brièvement.

«Nous avons le double RFK Jr, qui est maintenant impliqué dans un scandale sexuel et de drogue avec une journaliste qui a 40 ans de moins que lui. Notre ministre de la guerre assassine des civils non identifiés et tente de faire de l'amiral qui exécute ses ordres un bouc émissaire», poursuit Kimmel.

Le directeur du FBI aurait utilisé un jet gouvernemental pour voyager avec sa petite amie star de la musique country et aurait retardé une enquête pour meurtre jusqu'à ce que quelqu'un lui donne une veste du FBI adaptée à son petit corps.

«Ils ont de meilleurs meubles chez Ikea» L'humoriste Jimmy Kimmel à propos des ministres de Trump

Au sujet de Linda McMahon et Kristi Noem, Kimmel dit: «Nous avons une magnat du catch qui dirige le ministère de l'éducation et qui veut se débarrasser du ministère de l'éducation. Notre chef du département de la sécurité intérieure a, d'une certaine manière, réussi à faire en sorte que tuer un chiot soit la chose la moins controversée qu'elle ait faite. Elle est occupée à arrêter des collégiennes et à les déporter Dieu sait où».

Lèche-bottes au cabinet

Une chose ne s'est apparemment pas produite lors de la réunion du cabinet: la contradiction. Bien au contraire.

Trois hommages ont été rendus à Trump : Pete Hegseth, ministre de la Guerre: «L'esprit qui règne dans nos rangs depuis l'élection du président Trump est sans précédent. Même lorsque j'étais soldat en uniforme, je n'ai jamais rien vu de tel» .

Scott Bessent, secrétaire au Trésor: «Je pense que 2026 sera formidable pour le peuple américain grâce à vous» .

Howard Lutnik, ministre du Commerce: «Je ne pourrais pas être plus fier de la façon dont vous avez réussi, Monsieur ! Vous avez créé le meilleur cabinet. C'est un plaisir d'être assis à cette table». Montre plus

A la fin de l'interlude d'hommage, qui commence à 6:49 minutes, Kimmel se coupe lui-même à la fin de la réunion du cabinet et rejoint les rangs des ministres pour trinquer effrontément à la fin au sexe de Trump.

Voici l'intégralité de la vidéo de Kimmel :