Trump s'est déjà moqué de chacun des chefs d'État du G7

Lors du sommet du G7, Donald Trump va rencontrer des chefs de gouvernement qui ont été la cible de ses critiques ces derniers mois. Les conflits vont des divergences politiques aux insultes publiques et aux piques personnelles.

Va-t-il se heurter à un vent contraire en France ? Le président américain Donald Trump n’a en tout cas pas ménagé ses critiques à l’égard des autres participants ces derniers temps. Keystone

Dominik Müller

Pas le temps ? blue News résume pour toi Le président américain Donald Trump a déjà attaqué ou raillé publiquement tous les chefs d’État qui participent avec lui au sommet du G7 à Évian.

Au cœur de ces conflits se trouvent des divergences d’opinion sur la guerre en Iran, des différends commerciaux et le rôle des États-Unis dans la politique internationale.

Macron, Carney, Starmer, Merz et Meloni ont été la cible des critiques de Trump, tandis qu’une blague sur Pearl Harbor adressée à la Première ministre japonaise Sanae Takaichi a suscité des irritations. Montre plus

Donald Trump s'est rendu au sommet du G7 à Évian, au bord du lac Léman, avec une longue liste de conflits personnels et politiques. Au cours des derniers mois, le président américain a publiquement critiqué, raillé ou ouvertement attaqué bon nombre de ses principaux partenaires occidentaux.

Ces tensions ont surtout été déclenchées par des divergences d’opinion concernant la guerre contre l’Iran, les questions commerciales ainsi que la volonté des autres États de soutenir la ligne de politique étrangère de Washington.

Certains de ces différends remontent toutefois à bien plus loin et reflètent les relations fondamentalement tendues que Trump entretient avec les alliés traditionnels des États-Unis.

Moqueries sur le mariage d’Emmanuel Macron

Macron et Trump ne sont pas toujours sur la même longueur d’onde. Keystone

Les relations entre Trump et le président français Emmanuel Macron sont particulièrement compliquées. Les deux hommes se connaissent depuis plus longtemps que la plupart des autres chefs d’État actuels du G7, mais leur relation oscille depuis des années entre respect mutuel et critiques ouvertes.

En avril, Trump s’en est pris personnellement à Macron lors d’un dîner de Pâques à la Maison Blanche. Il a alors fait référence à une vidéo très commentée montrant Brigitte, l’épouse de Macron, semblant repousser le visage de son mari alors qu’il descendait d’un avion.

Trump a déclaré que Brigitte traitait son mari « extrêmement mal » et que Macron se remettait encore d’un « coup de poing droit à la mâchoire ». Macron a par la suite rejeté ces remarques, les qualifiant de « ni élégantes ni appropriées ».

À Évian, Trump a fait la une des journaux en réservant un accueil chaleureux à Brigitte Macron, tandis qu’il n’accordait pratiquement aucune attention à son mari.

Dans le même temps, Trump utilise régulièrement Macron comme exemple pour illustrer ses prétendues compétences de négociateur. Lors de ses apparitions publiques, il décrit ses discussions avec le Français au sujet de différends commerciaux, tout en imitant son accent. Dans la version de Trump, Macron cède toujours.

Mark Carney devient gouverneur

Les relations entre les pays voisins que sont les États-Unis et le Canada ont déjà connu des jours meilleurs. Cela se reflète également dans les relations entre Trump et Carney. Imago

Le Premier ministre canadien Mark Carney est lui aussi dans le collimateur du président américain. Alors que Trump entretenait déjà des relations difficiles avec le prédécesseur de Carney, Justin Trudeau, les relations avec le nouveau chef du gouvernement ne se sont pas améliorées pour autant.

Ces tensions ont été déclenchées par des différends commerciaux ainsi que par un discours de Carney au Forum économique mondial de Davos, dans lequel il critiquait la pression exercée par les grands États sur les petits pays. Bien que Carney n’ait pas mentionné Trump directement, le président américain s’est senti visé. « Le Canada existe grâce aux États-Unis », a alors déclaré Trump à Davos. « N’oublie pas cela, Mark, la prochaine fois que tu feras ce genre de déclarations. »

Trump parle désormais souvent de « gouverneur Carney » – une allusion à son affirmation répétée selon laquelle le Canada devrait devenir le 51e État des États-Unis. Carney a jusqu’à présent réagi avec un calme affiché, soulignant que Trump était un « utilisateur exceptionnellement actif des réseaux sociaux ».

Keir Starmer : « Ce n’est pas Winston Churchill »

Le Premier ministre britannique Keir Starmer s’est longtemps efforcé d’entretenir de bonnes relations avec Trump. Mais celles-ci se sont nettement détériorées lorsque Londres a refusé de participer aux frappes américaines contre l’Iran.

Les relations entre Trump et Starmer ont souffert de la position de la Grande-Bretagne sur la guerre contre l’Iran. Keystone

Trump a réagi avec une virulence particulière après que Starmer eut dans un premier temps refusé d’autoriser les avions de combat américains à utiliser une base militaire britannique dans l’océan Indien pour mener des attaques contre l’Iran. « On n’a pas affaire à un Winston Churchill », a déclaré Trump, comparant ainsi Starmer de manière péjorative au légendaire Premier ministre britannique de la Seconde Guerre mondiale.

Lorsque le Royaume-Uni a par la suite mis le porte-avions HMS Prince of Wales en état d’alerte renforcé, Trump s’est moqué sur les réseaux sociaux : « Nous n’avons pas besoin de gens qui se joignent à des guerres alors que nous avons déjà gagné. »

Outre la politique vis-à-vis de l’Iran, Trump a également critiqué Starmer pour la politique britannique en matière d’immigration et la promotion des énergies renouvelables.

Friedrich Merz : une remarque embarrassante sur le Débarquement

Le chancelier allemand Friedrich Merz était initialement considéré comme l’un des responsables politiques européens entretenant des relations relativement bonnes avec Trump. Mais la situation a changé au printemps, lorsque Merz a vivement critiqué la position américaine vis-à-vis de l’Iran.

Merz et Trump : leurs relations se sont depuis nettement refroidies. Kay Nietfeld/dpa

Merz a déclaré que les États-Unis étaient «humiliés» par les dirigeants iraniens et qu’ils étaient entrés en guerre sans stratégie claire. Trump a immédiatement réagi sur les réseaux sociaux. Il a déclaré que Merz ferait mieux de s’occuper de mettre fin à la guerre en Ukraine et de réparer son « pays en ruine », notamment dans les domaines de l’immigration et de l’énergie.

Quelques jours plus tard, le Pentagone a annoncé le retrait d’environ 5 000 soldats américains d’Allemagne. Trump a par ailleurs laissé entendre qu’il souhaitait réduire encore davantage la présence militaire américaine en Allemagne.

Une rencontre à la Maison Blanche l’année précédente avait déjà suscité une certaine irritation. Alors que Merz évoquait le Débarquement et soulignait l’importance du soutien américain à l’Europe, Trump l’avait interrompu en faisant remarquer que cette journée n’avait pas été « une journée agréable » pour l’Allemagne.

Merz a rétorqué que le Débarquement avait également marqué le début de la libération de l’Allemagne de la dictature nazie. Trump a alors admis que le chancelier avait raison sur ce point.

Giorgia Meloni : de la coqueluche à la déception

La présidente du Conseil italienne Giorgia Meloni a longtemps été considérée comme la plus proche alliée politique de Trump en Europe. L’automne dernier encore, il la couvrait d’éloges et la qualifiait de « femme politique très brillante » ainsi que de « magnifique ».

Trump qualifiait Meloni d’amie – jusqu’à ce que le ton change. Alex Brandon/AP/dpa

Mais après que l’Italie eut refusé de participer à la guerre contre l’Iran et que Meloni eut qualifié d’« inacceptables » les attaques publiques de Trump contre le pape Léon XIV, le ton a changé.

Dans une interview accordée au journal italien «Corriere della Sera», Trump a demandé d’un ton moqueur : «Les gens l’apprécient-ils vraiment ? J’ai du mal à y croire.» Il a ensuite ajouté : «Je pensais qu’elle avait du courage. Je me suis trompé.»

Sanae Takaichi : la blague sur Pearl Harbor

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi est jusqu’à présent la seule cheffe de gouvernement du G7 à avoir été largement épargnée par les attaques personnelles directes de Trump. Des tensions sont néanmoins apparues.

Une remarque de Trump sur Pearl Harbor, faite lors de sa rencontre avec Takaichi à la Maison Blanche, a suscité l’incompréhension au Japon. Keystone

Trump a critiqué le refus du Japon de participer à la guerre contre l’Iran. Mais c’est une rencontre à la Maison Blanche qui a particulièrement retenu l’attention. À la question d’un journaliste japonais qui lui demandait pourquoi les États-Unis n’avaient pas informé leurs alliés avant les attaques contre l’Iran, Trump a évoqué l’attaque japonaise sur Pearl Harbor en 1941.

« Qui en sait plus sur les attaques surprises que le Japon ? Pourquoi ne m’avez-vous rien dit à propos de Pearl Harbor ? », a plaisanté Trump, avec Takaichi à ses côtés.

Cette remarque a suscité l’étonnement au Japon, car les présidents américains traitent généralement ce sujet avec une grande réserve. Takaichi n’a pas réagi directement à cette déclaration et a laissé passer ce commentaire sans faire de commentaire.

Trump au sommet du G7 :