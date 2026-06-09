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«Chèque en blanc» Trump s’offre un succès de prestige au Congrès, les démocrates voient rouge

ATS

10.6.2026 - 00:41

La chambre américaine des représentants a approuvé mardi un texte budgétaire de près de 70 milliards de dollars pour la lutte contre l'immigration. Cette thématique est l'une des priorités du président américain Donald Trump.

La lutte contre l’immigration est l'une des priorités du président américain Donald Trump.
La lutte contre l’immigration est l'une des priorités du président américain Donald Trump.
ats

Keystone-SDA

10.06.2026, 00:41

10.06.2026, 07:59

Le projet de loi a déjà adopté par le Sénat la semaine dernière. Il prévoit sur les trois prochaines années 38 milliards de dollars pour la police de l'immigration (ICE), 26 milliards pour la police aux frontières (CBP) et 5 milliards supplémentaires pour des coûts imprévus.

Cette enveloppe permettra d'assurer le financement du programme massif d'expulsions décidé par Donald Trump, d'autant plus que ces fonds s'ajoutent aux 140 milliards de dollars déjà approuvés l'an dernier par le Congrès, à majorité républicaine, à destination de la lutte contre l'immigration.

Le gouvernement américain fait face à la pression des partisans d'une ligne plus dure contre l'immigration, qui regrettent que les autorités ne soient pas parvenues à remplir l'objectif d'un million d'expulsions annuelles.

Tom Homan, l'un des architectes de ce programme d'expulsions au sein du gouvernement, a promis mardi une accélération des opérations, notamment à New York, ville votant en grande majorité pour les démocrates.

Etats-Unis. Lutte contre l'immigration : un budget de 70 milliards approuvé

Etats-UnisLutte contre l'immigration : un budget de 70 milliards approuvé

«Chèque en blanc»

Après le vote, le président de la chambre des représentants, le républicain Mike Johnson, a salué dans un communiqué le fait que «les démocrates seront dans l'impossibilité de retirer le financement» de l'ICE et de la CBP pour les prochaines années.

Le texte budgétaire doit être à présent transmis à la Maison-Blanche pour une promulgation par le président. Son adoption survient après plusieurs mois de polémiques autour des pratiques de l'ICE et de la CBP.

Les démocrates demandaient d'importantes réformes pour ces deux agences, depuis la mort à Minneapolis en janvier de Renee Good et d'Alex Pretti, deux Américains tués par des agents fédéraux en marge de manifestations contre les opérations de l'ICE dans cette ville du nord des Etats-Unis.

«Nous estimons que les dollars des contribuables doivent servir à rendre la vie plus abordable pour les Américains, pas à donner un nouveau chèque en blanc de 70 milliards de dollars à l'ICE», a estimé lundi le chef de la minorité à la chambre, Hakeem Jeffries.

Le texte approuvé mardi ne comprend finalement pas ces réformes demandées par l'opposition. Plusieurs mesures voulues par Donald Trump ne figurent pas non plus dans le projet de loi, notamment un milliard de dollars exigés pour la construction d'une salle de bal à la Maison-Blanche.

Exit aussi un fonds «anti-instrumentalisation» de près de 1,8 milliard de dollars censé dédommager ceux que Donald Trump présente comme des victimes du système judiciaire.

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