Le président américain Donald Trump a évoqué mercredi le démantèlement de l'agence fédérale chargée des catastrophes naturelles, critiquant la gestion d'incendies en cours en Californie et d'ouragans récents dans le sud-est des Etats-Unis.

Fumée noire et flammes au-dessus de l'incendie de forêt Hughes près de Santa Clarita, Californie, États-Unis, 22 janvier 2025. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«La FEMA [Federal Emergency Management Agency, ndlr] n'a pas fait son boulot ces quatre dernières années», a déclaré le nouveau président américain lors de son premier entretien télévisé depuis son investiture, sur la chaîne préférée des conservateurs, Fox News.

Sous son premier mandat (2017-2021), Donald Trump a assuré qu'au contraire la «FEMA fonctionnait vraiment bien».

«Nous avons eu des ouragans en Floride, des tornades en Alabama», a rappelé le locataire de la Maison-Blanche interrogé dans le bureau ovale par l'animateur Sean Hannity, l'un de ses partisans notoires. Et alors qu'un nouvel incendie s'est déclenché au nord de Los Angeles, Donald Trump a évoqué la suppression de FEMA.

Gouverneur californien insulté

L'agence fédérale «va faire l'objet d'une grosse discussion sous peu, parce que je préférerais voir les Etats [fédérés] s'occuper de leurs propres problèmes», a-t-il déclaré, laissant entendre que l'Etat fédéral se limiterait à des aides financières.

Dès que les incendies ont éclaté à Los Angeles au début janvier, Donald Trump, qui n'était pas encore investi, avait attaqué le gouverneur démocrate de Californie Gavin Newsom et Joe Biden, alors encore président américain en exercice. Il avait accusé M. Newsom d'avoir réduit l'accès à l'eau en Californie et réclamé qu'il «laisse l'eau couler vers son Etat asséché et en flammes plutôt que de l'envoyer vers l'océan Pacifique».

«Je ne pense pas que nous devrions donner quoi que ce soit à la Californie jusqu'à ce qu'ils laissent l'eau couler du nord au sud» de l'Etat, a répété mercredi le président américain.

Il avait aussi taclé «l'incompétence crasse et la mauvaise gestion du duo Biden/Newscum», détournant en injure le patronyme «Newsom» avec le mot «scum», qui signifie «rebut». M. Trump a encore traité mercredi le gouverneur californien d'«idiot».