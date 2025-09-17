Deuil transformé en vendetta - L'Amérique de Trump se déchire

Lorsque les attentats du 11 septembre 2001 ont ébranlé les Etats-Unis, le pays s'est rapproché. L'assassinat de Charlie Kirk a eu l'effet exactement inverse. La société est encore plus divisée, la politique se brutalise. Donald Trump n'a rien à opposer à cela.

Comme Miller, Trump parle d'utiliser pour cela les lois RICO, imaginées en 1970 pour lutter contre le crime organisé. «Beaucoup de gens dont on dit traditionnellement qu'ils sont de gauche - ils font déjà l'objet d'une enquête». IMAGO/UPI Photo

Pas le temps ? blue News résume pour toi "Je m'en fiche complètement" : après le meurtre de Charlie Kirk, Donald Trump ne se concentre pas sur la réconciliation, mais sonne la charge.

Alors que la droite américaine se sert ouvertement d'une rhétorique guerrière, la gauche est déjà stigmatisée pour ses déclarations critiques sur Kirk.

Trump et son chef de cabinet Stephen Miller annoncent des enquêtes contre des groupes de gauche et des personnes comme George Soros - et déclarent l'Antifa comme une organisation terroriste. Montre plus

"Comment réparer ce pays ? Comment allons-nous nous rassembler ?", demande Ainsley Earhardt à Donald Trump dans "Fox & Friends", lorsque le président s'exprime pour la première fois à la télévision le 12 septembre sur l'attentat contre Charlie Kirk.

"Je vais vous dire quelque chose qui va me causer des problèmes, mais je m'en fiche complètement", répond l'homme de 79 ans.

Pour Trump, unifier la nation après le meurtre insensé de l'influenceur conservateur n'est pas une priorité : il sonne la chasse à la "gauche radicale", sans compter les récents attentats de la droite.

«Nous sommes en guerre»

Le message passe : "Nous sommes en guerre", déclare l'éminent présentateur de droite Alex Jones. "Charlie Kirk est une victime de la guerre", confirme le penseur de MAGA Steve Bannon. "Ils sont en guerre contre nous - que vous l'acceptiez ou non", abonde Jesse Watters, de "Fox News". "Qu'allez-vous faire à ce sujet ?"

Alex Jones: "We're in a war."



Steve Bannon: "Charlie Kirk is a casualty of war."



Jesse Watters: "They are at war with us. What are we going to do about it?" pic.twitter.com/P547XifMVT — Blue Georgia (@BlueATLGeorgia) September 11, 2025

Le meurtrier présumé de Kirk a certes été arrêté et mis sous les verrous, mais la "guerre" ne fait apparemment que commencer.

Les pertes se situent surtout à gauche : tandis que Watters ment impunément sur "Fox News" en affirmant qu'un "tireur trans" a appuyé sur la gâchette, le commentateur de MSNBC célèbre Matthew Dowd parce que celui-ci a déclaré que les "paroles haineuses" de Kirk avaient conduit à un "acte haineux".

Nerveux : les médias américains sous pression

Dowd perd son emploi à cause d'une déclaration à l'antenne. Karen Attiah est licenciée du "Washington Post" pour avoir écrit sur les médias sociaux à propos de "l'Amérique blanche" qui "ne fera pas le nécessaire pour se débarrasser des armes dans le pays".

Political violence in the US by ideology.

From the Economist :https://t.co/HEhNA5uV5C

Original data : Prosecution Project, Prof. Michael Loadenthal (expert on political violence). University of Cincinnati. pic.twitter.com/NZiAXY6cya — The Santarogan  (@santarogan) September 15, 2025

C'est ce que rapporte le "New York Times", qui est à son tour confronté à une plainte de Donald Trump : Parce qu'elle est un "porte-parole de la gauche radicale du parti démocrate", le président américain réclame 15 milliards de dollars. Le New-Yorkais annonce d'autres plaintes contre les chaînes ABC et CBS.

Mais la presse n'est pas la seule à être dans la ligne de mire de la droite après le meurtre de Charlie Kirk. En Floride, où Trump a l'intention de déposer ses plaintes contre les médias, les enseignants et les politiques sont également dans une situation difficile. Ainsi, un employé d'une école de Miami a dû démissionner en raison d'un post sur les médias sociaux.

Des déclarations lourdes de conséquences

"Il est mort. Eh bien, ironiquement, il s'est prononcé en faveur de la possession d'armes. Karma", a écrit l'homme. Un conseiller municipal est également sur la sellette en raison d'un post. Il dit : "Charlie Kirk est une victime appropriée pour nos maîtres : [la marque d'armes] Smith et Wesson. Que leurs noms soient sanctifiés".

The map of political violence incidents in the United States in 2025 paints a grim mosaic of unrest stretching from coast to coast. pic.twitter.com/YyBeCets2a — Xavi Ruiz (@xruiztru) September 14, 2025

Un neurologue de l'université de Miami est licencié pour avoir dénoncé la souffrance en Palestine sur Instagram. Kirk a soutenu la ligne d'Israël et sa mort en est la vengeance, décrit le "Miami Herald" à propos de cette affaire. A l'université Florida Atlantic, une professeure d'histoire de l'art est également mise à pied provisoirement en raison d'un post critique de Kirk.

Des mesures sont également prises au niveau fédéral : Le ministre de la Défense Pete Hegseth écrit, deux jours seulement après la mort de Kirk, à propos de commentaires joyeux ou critiques sur la victime de l'attentat : "Nous suivons tous ces incidents de très près et nous allons nous en occuper immédiatement. Totalement inacceptable".

Miller veut "démanteler" les gauchistes violents

Stephen Miller a lui aussi été pris par la fièvre de la chasse. "Le dernier message que Charlie Kirk m'a donné, c'est que nous devons démanteler et combattre les organisations d'extrême gauche dans ce pays qui alimentent la violence, et c'est ce que nous allons faire", déclare le chef de cabinet de Trump et ministre fantôme des services de sécurité.

.@StephenM: The last message that Charlie Kirk gave to me before he joined his Creator in Heaven was that we have to dismantle and take on the Radical Left organizations in this country that are fomenting violence... and we are going to do that. 🔥 pic.twitter.com/GxVGWk7n5e — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 13, 2025

Et d'ajouter : "Des fonctionnaires fédéraux, des bureaucrates, des enseignants, des professeurs, des infirmières - des gens qui célèbrent et applaudissent l'assassinat de Charlie Kirk ! Un mouvement terroriste intérieur est en train de se développer dans ce pays".

Donald Trump a déjà saisi la balle au bond : Il envisage de déclarer les Antifa comme groupe terroriste. "Les Antifa sont terribles", déclare-t-il selon CNN - et il a probablement d'autres organisations dans son collimateur : "Il y a d'autres groupes".

Vendetta

Comme Miller, Trump parle d'utiliser pour cela les lois RICO, imaginées en 1970 pour lutter contre le crime organisé. "Beaucoup de gens dont on dit traditionnellement qu'ils sont de gauche - ils font déjà l'objet d'une enquête".

Trump: " They're already under major investigation, a lot of the people that you would traditionally say are on the Left. They're already under investigation."



[image or embed] — The Bulwark (@thebulwark.com) 15. September 2025 um 03:18

Pendant ce temps, le vice-président JD Vance présente un épisode du spectacle de Charlie Kirk assassiné : il ne veut pas restreindre la liberté d'expression, mais s'attaquer à ceux qui "fomentent, encouragent et participent à la violence". De nombreux démocrates condamnent certes l'attentat, mais il existe une "minorité croissante et puissante à l'extérieur sur leur gauche", selon lui, cité par le "New York Times".

If we want to stop political violence like what happened to Charlie Kirk, we have to be honest about the people who are celebrating it and the people who are financing it.



My closing remarks on today's episode of the Charlie Kirk Show: pic.twitter.com/pEAqbAL3yr — JD Vance (@JDVance) September 15, 2025

Miller s'exprime également dans l'émission. Il s'exprime ainsi : "Avec Dieu comme témoin, nous allons utiliser toutes les ressources du ministère de la Justice, du ministère de la Sécurité intérieure et de l'ensemble du gouvernement pour identifier, perturber, éliminer et détruire ce réseau".

Brutalisation politique

Le meurtre de Kirk est totalement faux et indigne d'une société pluraliste, mais il semble que pour Trump, il s'agisse surtout d'une occasion d'utiliser les moyens de l'Etat contre les opposants. Il partage une vidéo faisant la promotion d'une pétition pour le Charlie Kirk Act, qui prévoit de faire payer les médias pour les faux témoignages.

Q: My condolences on the loss of your friend Charlie Kirk. How are you holding up? TRUMP: I think very good. And by the way, right there you see all the trucks. They just started construction of the new ballroom for the White House, which is something they've been trying to get for about 150 years.



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 12. September 2025 um 17:40

Trump annonce par ailleurs des enquêtes sur le milliardaire George Soros, qui "devrait être en prison". Le milliardaire est un "sale type" : il l'accuse d'"agitation". Ce que disent le président et ses ministres est entendu à la base.

Aux Etats-Unis, c'est l'époque de la brutalisation politique : dans le Wisconsin, le représentant républicain Derrick Van Orden écrit sur les médias sociaux que les démocrates sont des "terroristes domestiques", appelle à une "deuxième guerre civile" et demande soi-disant à ses auditeurs de prendre des mesures concrètes contre les démocrates et les journalistes.

"Le problème est de taille"

La rhétorique guerrière n'aide personne dans les Etats-Unis divisés, mais on n'en voit pas la fin. Dans les appels bruyants à la peine de mort, à la culpabilité et aux représailles, les voix mesurées se perdent. "Ce ne sont pas les attentats du 11 septembre, quand le pays s'est rassemblé", explique Ian Bremmer.

"L'attentat va rendre les choses bien, bien pires dans un système politique profondément dysfonctionnel et de plus en plus illégitime", prévient le politologue. "Le problème est de taille et nous devons en parler clairement si nous voulons avoir une chance de sortir de la spirale descendante".

L'homme de 55 ans appelle ses compatriotes : "Américains, nous devons apprendre à apprendre de ceux avec lesquels nous ne sommes pas d'accord, et ne pas les diaboliser. Les Etats-Unis doivent également apprendre des pays. Les Etats-Unis sont l'économie la plus forte du monde. L'Europe doit apprendre la compétitivité des Etats-Unis, mais les Etats-Unis doivent apprendre d'autres pays en matière de démocratie représentative, de société civile, de respect, de compassion, de leadership".