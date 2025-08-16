  1. Clients Privés
FR

Guerre en Ukraine Trump soutiendrait le plan territorial de Poutine pour l'Ukraine

ATS

16.8.2025 - 20:58

Le président américain Donald Trump soutient une proposition de la Russie qui souhaite prendre le contrôle total de deux régions ukrainiennes et geler le front dans deux autres régions que Moscou ne contrôle que partiellement, a indiqué samedi à l'AFP une source ayant connaissance du sujet.

Donald Trump s'est entretenu samedi par téléphone avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et des dirigeants européens (archives).
Donald Trump s'est entretenu samedi par téléphone avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et des dirigeants européens (archives).
ats

Keystone-SDA

16.08.2025, 20:58

16.08.2025, 20:59

Cette source, qui a requis l'anonymat, a expliqué que le président russe Vladimir Poutine «demande dans les faits que l'Ukraine quitte le Donbass», un territoire rassemblant les régions de Donetsk et Lougansk dans l'est de l'Ukraine.

«Trump est enclin à soutenir cela», a ajouté la même source.

Donald Trump s'est entretenu samedi par téléphone avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et des dirigeants européens à propos de ses discussions vendredi avec Vladimir Poutine.

«Le président ukrainien a refusé d'abandonner le Donbass», a déclaré la source ayant connaissance du sujet. M. Zelensky a rejeté toute concession territoriale, disant avoir les mains liées par la constitution ukrainienne. Mais il n'a pas exclu de discuter du sujet lors d'une rencontre trilatérale avec MM. Trump et Poutine.

Le quotidien américain New York Times a lui aussi cité deux hauts responsables européens qui affirment que M. Trump soutient un plan de M. Poutine «pour mettre fin à la guerre en Ukraine en cédant des territoires qui restent à conquérir aux envahisseurs russes, plutôt que de tenter un cessez-le-feu».

«Décisions nécessaires» en vue. Poutine dit avoir discuté avec Trump sur une «base équitable»

«Décisions nécessaires» en vuePoutine dit avoir discuté avec Trump sur une «base équitable»

Parole d'honneur

Selon le quotidien britannique Financial Times, Vladimir Poutine a dit à Donald Trump qu'il était prêt à «geler le reste du front si ses principales demandes sont acceptées». Ce message a été directement relayé par M. Trump lors de son appel téléphonique samedi matin avec M. Zelensky et les dirigeants européens, précise le Financial Times.

Selon la source ayant parlé à l'AFP, des responsables américains ont indiqué que si les demandes russes sont acceptées, «Poutine ne poursuivra pas l'offensive dans les régions (ukrainiennes) de Kherson et Zaporijjia (sud), donc il y aurait une sorte de gel là-bas».

«Mais dans les faits, tout dépendra de la parole d'honneur de Poutine», a estimé la même source.

Quelques mois après avoir lancé son invasion de l'Ukraine, la Russie avait proclamé en septembre 2022 l'annexion des quatre régions ukrainiennes précitées, même si ses troupes n'en contrôlent toujours aucune en totalité.

Les forces russes occupent aujourd'hui la quasi-totalité de la région de Lougansk et une grande partie de la région de Donetsk, dont leurs capitales régionales.

Ce n'est pas le cas des régions de Zaporijjia et Kherson, dont les principaux centres urbains sont toujours sous contrôle ukrainien.

En 2014, la Russie avait déjà annexé la péninsule ukrainienne de Crimée.

Ukraine. Ce que l'on sait après le sommet Trump-Poutine

UkraineCe que l'on sait après le sommet Trump-Poutine

