Etats-Unis Trump supprime des restrictions sur la consommation des véhicules

ATS

3.12.2025 - 22:47

Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi un allègement de la réglementation sur la consommation de carburant et les émissions des véhicules, qui avait été renforcée par son prédécesseur Joe Biden. Il a affirmé que cela baisserait leur prix d'achat.

Donald Trump a critiqué les standards «ridiculement contraignants et horribles» imposés par son prédécesseur Joe Biden.
Donald Trump a critiqué les standards «ridiculement contraignants et horribles» imposés par son prédécesseur Joe Biden.
sda

Keystone-SDA

03.12.2025, 22:47

«Nous supprimons officiellement les ridiculement contraignants et horribles standards CAFE de Joe Biden qui imposaient des restrictions coûteuses, et toutes sortes de problèmes», a déclaré le président depuis le Bureau ovale à la Maison Blanche. Il faisait référence à la réglementation dite «Corporate average fuel economy», initialement mise en place en 1975 et durcie par l'ancien chef de l'Etat démocrate.

Lors de son premier mandat, Donald Trump était revenu sur le coup de frein opéré par le gouvernement Obama et, désormais de retour au pouvoir, il a décidé de faire de même avec le renforcement drastique instauré par Joe Biden.

Depuis son retour à la Maison Blanche en janvier, le climato-sceptique Donald Trump a révoqué ou amputé de nombreuses mesures favorisant la transition électrique des véhicules.

«Mon administration entreprend la mesure historique d'abaisser les coûts pour les consommateurs américains, pour protéger les emplois de l'industrie automobile américaine et pour que l'acquisition d'un véhicule soit beaucoup plus abordable pour d'innombrables familles américaines», a poursuivi M. Trump mercredi.

Le dispositif CAFE requiert des véhicules qu'ils parviennent à la meilleure performance «possible» en matière de consommation de carburant par kilomètre parcouru.

Le gouvernement Biden avait imposé une amélioration de 8% pour les modèles 2024 et 2025 et de 10% pour ceux de 2026, avec l'objectif de rouler plus de 50 miles avec un gallon d'ici 2031 (80 km pour 3,78 litres).

Le ministère américain des Transports avait estimé en juin que ces cibles seraient inaccessibles aux véhicules à combustion et imposeraient par conséquent la transition électrique.

