Droits de douane Trump taxe les importations de bois d'oeuvre

ATS

30.9.2025 - 06:35

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi une série de droits de douane sur les importations de bois d'oeuvre. Ils entreront en vigueur le 14 octobre.

Donald Trump impose de nouveaux droits de douane (archives).
Donald Trump impose de nouveaux droits de douane (archives).
ATS

Keystone-SDA

30.09.2025, 06:35

30.09.2025, 06:37

Dans une proclamation, la Maison-Blanche a imposé des surtaxes globales de «10% sur les importations de bois d'oeuvre résineux» et de «25% sur les meubles rembourrés, qui passera à 30% le 1er janvier».

Les matériaux pour rénover la maison sont les plus touchés avec «un droit de douane global de 25% sur les meubles de cuisine et de salle de bain, qui passera à 50% le 1er janvier».

Certaines économies comme le Royaume-Uni, l'Union européenne et le Japon ont été épargnées et doivent «bénéficier d'un traitement plus favorable qui reflète les termes de leurs accords commerciaux avec les Etats-Unis».

Devant la cour suprême

Les droits de douane américains ont fait l'objet de contestations devant les tribunaux et de réactions négatives tant au niveau mondial qu'à l'intérieur du pays, de la part des propriétaires de petites entreprises comme de membres du congrès.

La cour suprême des Etats-Unis doit entendre le 5 novembre les plaidoiries sur la légalité des surtaxes mondiales imposées par le président républicain.

Une fiche d'information publiée avec la dernière proclamation de Donald Trump, explique que les droits de douane sur le bois d'oeuvre répondaient à une menace pour la sécurité nationale, en partie parce que «le bois d'oeuvre joue un rôle essentiel dans la construction civile et les infrastructures militaires».

Le document souligne également que les partenaires commerciaux des Etats-Unis «pourraient être en mesure de trouver une alternative aux augmentations tarifaires en suspens».

