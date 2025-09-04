Trump veut placer ses hommes à la Fed : vers une dérive institutionnelle ?

Un aspirant gouverneur de la Réserve fédérale (Fed), Stephen Miran, a assuré jeudi devant les sénateurs américains qu'il y siégerait en toute indépendance, sans démissionner de son poste de conseiller de Donald Trump, qu'il mettrait sur pause.

Stephen Miran est le défenseur inlassable de la politique économique du président dans les médias (archives). sda

Agence France-Presse Alix Maillefer

A la tête du Comité des conseillers économiques (CEA) de la Maison-Blanche, M. Miran a jusqu'ici été un défenseur zélé de l'agenda économique du président américain, qui comprend des droits de douane élevés et des pressions permanentes sur la Fed, sommée de baisser les taux directeurs pour favoriser l'emprunt et soutenir l'activité.

M. Trump l'a désigné pour occuper le siège laissé vacant par Adriana Kugler. Recrue de l'ancien président démocrate Joe Biden, Mme Kugler avait annoncé sa démission surprise début août.

Le mandat que doit reprendre M. Miran court jusqu'à fin janvier 2026.

Si les sénateurs américains confirment rapidement la nomination de M. Miran, celui-ci pourrait être en mesure de siéger au comité fixant les taux d'intérêt de la banque centrale des Etats-Unis dès sa prochaine réunion, les 16 et 17 septembre.

L'opposition démocrate accuse M. Trump de vouloir façonner une Fed aux ordres, qui baisserait les taux pour servir ses intérêts à court terme sans se soucier de contenir l'inflation qui érode le pouvoir d'achat des Américains.

- «Indépendant d'esprit» -

Passé jeudi sur le gril devant une commission du Sénat, chargée de le confirmer au poste de gouverneur, M. Miran a assuré à de multiples reprises qu'il se tiendrait à l'abri des interférences politiques.

«Si je suis confirmé à la Réserve fédérale, j'agirai de manière indépendante en fonction de ma propre analyse de l'économie, des données économiques», a-t-il ainsi affirmé, qualifiant l'indépendance de l'institution d'"essentielle".

Il a dit faire parfaitement la différence entre son rôle «politique» aux côtés du président américain et celui de gouverneur de la Fed: «C'est le jour et la nuit.»

«Il est important que la Fed reste préservée des cycles politiques», a-t-il aussi déclaré.

M. Miran a dans le même temps expliqué qu'il ne comptait pas démissionner de son poste de président du CEA, mais plutôt prendre un congé sans solde, le mandat à la Fed étant de courte durée. Il a dit avoir reçu un avis juridique en ce sens.

Cette annonce a stupéfait les élus démocrates.

«Je pense que c'est extrêmement dangereux» de garder un lien avec la Maison-Blanche et de vouloir retrouver plus tard son poste de conseiller, a pointé le sénateur démocrate Ruben Gallego, estimant que M. Miran serait ainsi incité à exécuter la volonté du président Trump.

Pour sa collègue démocrate Elizabeth Warren, le président américain cherche à mettre «des laquais» à la Fed.

- «Etes-vous une marionnette de Donald Trump?», a demandé le sénateur républicain de Louisiane, John Kennedy.

- «Pas du tout, je suis très indépendant d'esprit», a répondu M. Miran.

- «Vous engagez-vous à ignorer la rhétorique de tous les politiciens?» a poursuivi M. Kennedy.

- «Je m'y engage», a enchaîné M. Miran.

- Le cas Cook en suspens -

Le conseil des gouverneurs de la Fed comprend sept personnes: six gouverneurs et un président (actuellement Jerome Powell). Ils font partie du comité de douze personnes votant sur la politique monétaire.

Le siège d'une autre gouverneure est en jeu actuellement, celui de Lisa Cook, accusée par le camp présidentiel d'avoir menti pour obtenir des emprunts immobiliers à des taux plus favorables.

Le président Trump entend la révoquer sans délai. Mme Cook a saisi la justice pour rester en poste.

Selon le Wall Street Journal, qui cite jeudi des sources anonymes, le ministère de la Justice a ouvert une enquête au sujet des prêts immobiliers litigieux. M. Trump avait estimé que la simple suspicion d'une mauvaise conduite justifiait son renvoi. Sollicité par l'AFP, le ministère n'a pas donné suite.

