Trump «très optimiste» sur un accord avec l'Iran : «Ils ont été vaincus»

Donald Trump s'est dit jeudi «très optimiste» sur la possibilité de conclure un accord de paix avec l'Iran avant des négociations clés au Pakistan ce weekend malgré la trêve fragile qui prévaut.

Donald Trump a confirmé à NBC News s'être entretenu avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu mercredi et avoir plaidé la retenue (archives). AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

«Ils s'expriment très différemment lors des réunions par rapport à ce qu'ils disent à la presse. Ils sont beaucoup plus raisonnables», a déclaré le président américain dans un entretien téléphonique avec la chaîne NBC News parlant des responsables iraniens.

«Ils acceptent tout ce qu'ils doivent accepter. N'oubliez pas qu'ils ont été vaincus» Donald Trump Président des Etats-Unis d’Amérique

«Ils acceptent tout ce qu'ils doivent accepter. N'oubliez pas qu'ils ont été vaincus», a-t-il ajouté.

Entré dans sa deuxième journée, le cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran a apporté une certaine accalmie, sans bombardement signalé en Iran ou dans le Golfe, après cinq semaines d'une guerre qui a fait des milliers de morts, principalement en Iran et au Liban.

Mais la communauté internationale redoute qu'il ne soit compromis par la poursuite de la campagne israélienne au Liban. A ce sujet, Donald Trump a confirmé à NBC News s'être entretenu avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu mercredi et avoir plaidé la retenue.