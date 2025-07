Taxes douanières, politique intérieure et «MAKE AMERICA GREAT AGAIN»: durant ses six premiers mois au pouvoir, Donald Trump a fait de son réseau Truth Social un canal incontournable pour suivre ses humeurs à travers ses messages au style singulier.

Agence France-Presse

Hyperactif sur cette plateforme dès la campagne, le président y devance fréquemment avec ses messages emphatiques les annonces officielles de la Maison Blanche et ses publications sur d'autres réseaux, notamment X (ex-Twitter), où il était omniprésent lors de son premier mandat.

Certains messages se démarquent: le 23 mars, pour promouvoir sa cryptomonnaie «$TRUMP», le président américain écrit «J'ADORE $TRUMP -- TROP COOL!!! La meilleure de toutes!!!!!!!!!!!!!!!!», avec 19 points d'exclamation.

Le 24 avril, alors que des frappes russes visent Kiev, il s'adresse directement au chef du Kremlin avec un lapidaire «Vladimir, ARRÊTE!».

Ou le 6 juillet, lorsqu'il publie une logorrhée contre son ancien allié et patron de X, Elon Musk, se disant «peiné» de le voir «+dérailler+ complètement» et «devenir tout simplement une CATASTROPHE».

Partage d'articles de médias conservateurs

Donald Trump partage aussi de nombreux articles de médias conservateurs. Les plus cités sont Fox News (101 liens), New York Post (51), Breitbart (51): tous les trois présentent des lacunes en matière de respect des standards de collecte et de présentation responsable de l'information, selon l'organisme de surveillance de la désinformation NewsGuard.

16 publications par jour !

Le président, alors banni de Twitter et Facebook pour incitation à la violence lors de l'attaque du Capitole, a lancé sa plateforme en février 2022. Ses accès ont depuis été rétablis, mais sa préférence pour Truth est restée.

Truth veut «mettre fin à l'assaut des géants de la technologie contre la liberté d'expression», selon sa maison mère Trump Media & Technology Group (TMTG), qui parle d'un «écosystème Truth» comme «guichet unique pour une information fiable, non woke, et du divertissement».

Le compte de Trump, suivi par 10,5 millions d'utilisateurs, y est alimenté depuis janvier avec près de 16 nouveaux contenus en moyenne par jour -- un rythme quasi équivalent à celui observé sur Twitter pendant son premier mandat.

Trump et son contrôle total sur Truth Social

Il relate ses échanges avec Vladimir Poutine, Benjamin Netanyahu ou Volodymyr Zelensky; commente l'actualité sportive; annonce des droits de douane ou des frappes américaines au Moyen-Orient; ou attaque ses opposants politiques... dont la plupart sont absents du réseau.

Grâce au «contrôle total sur Truth Social» Donald Trump «n'a pas à se soucier de la modération», souligne auprès de l'AFP Darren Linvill, professeur spécialiste des réseaux sociaux à l'Université américaine Clemson.

«Il n'a même pas besoin de répéter son message sur d'autres plateformes. Dès qu'il publie quelque chose sur Truth, d'autres le reprennent et l'amplifient», ajoute-t-il.

Même si Truth Social n'atteint pas l'audience de X et qu'il est difficile de connaître la propagation des «truths» de Donald Trump, souvent relayés sous forme de captures d'écran ou de vidéos sur d'autres réseaux, ces derniers circulent «au moins autant» que lorsqu'il communiquait principalement par Twitter, estime l'expert.

- «Faire bouger les marchés» -

Un levier pour influencer les marchés financiers

Détourner l'attention et dominer l'actualité pour parer une couverture médiatique jugée défavorable: Donald Trump en a fait «un art» grâce aux réseaux sociaux, juge l'historien et professeur en communication Alvin Felzenberg, qui avait pointé cette tactique dès 2018.

Avec ses messages, les journalistes doivent «courir après beaucoup de choses», détaille à l'AFP M. Felzenberg.

Au-delà du cycle médiatique, Truth Social semble aussi être un levier pour influencer les marchés financiers. Le 10 mars 2025, alors que les Bourses plongent, le président inonde son profil d'articles relayant des analyses économiques optimistes.

Le 9 avril, après plusieurs jours de débâcle boursière mondiale déclenchée par la perspective d'une guerre commerciale, il écrit: «C'EST LE MOMENT D'ACHETER!!!». Quelques heures plus tard, il annonce suspendre pour 90 jours de droits de douane contre plusieurs pays, sauf la Chine. Le rebond à Wall Street est immédiat et spectaculaire.

«Truth Social n'a peut-être pas la puissance de feu de Twitter, mais il reste assez influent pour faire bouger les marchés», explique à l'AFP Stephen Innes, de SPI Asset Management.

Si «le marché semble un peu désensibilisé aux rafales de Trump», M. Innes prévient: «on prêtera sans doute davantage attention à Truth Social» à l'approche de la date butoir de plusieurs négociations d'accords commerciaux.