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Climat Donald Trump va lever des restrictions sur des gaz à effet de serre

ATS

21.5.2026 - 18:32

Donald Trump s'apprête à lever des restrictions imposées par son prédécesseur Joe Biden sur de puissants gaz à effet de serre utilisés dans la réfrigération et la climatisation, a indiqué jeudi un responsable de la Maison Blanche. Il confirmait des informations publiées par USA Today.

Les décisions du président américains sont attendues ce jeudi.
Les décisions du président américains sont attendues ce jeudi.
sda

Keystone-SDA

21.05.2026, 18:32

Il s'agit de la dernière d'une série de décisions de dérégulation en matière d'environnement prises sous la direction du président américain, lui-même climatosceptique. Les gaz à effet de serre fluorés ont un très fort pouvoir de réchauffement.

Les décisions attendues jeudi sont censées baisser les prix de l'alimentation pour les consommateurs en donnant plus de choix aux supermarchés et aux épiceries pour leurs systèmes de réfrigération, a affirmé la Maison Blanche à USA Today, au moment où les Etats-Unis font face à une accélération de l'inflation.

La décision doit être annoncée par Donald Trump et le patron de l'Agence de protection de l'environnement (EPA) Lee Zeldin à la Maison Blanche. Lee Zeldin avait promis en mai 2025 de «poignarder au coeur la religion du climat».

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