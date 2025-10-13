Trump vante le physique de Meloni, seule femme au sommet

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«C'est une belle femme» Trump vante le physique de Meloni, seule femme au sommet

ATS

13.10.2025 - 22:02

«C'est une belle jeune femme»: pendant le sommet sur Gaza en Egypte, Donald Trump a vanté l'apparence physique de la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni, seule femme parmi les dirigeants présents à ses côtés.

Trump fait des compliments sur le physique de Giorgia Meloni: "Cela ne vous dérange pas que je dise que vous êtes belle? Parce que c'est vrai."
Trump fait des compliments sur le physique de Giorgia Meloni: "Cela ne vous dérange pas que je dise que vous êtes belle? Parce que c'est vrai."
ATS

Keystone-SDA

13.10.2025, 22:02

13.10.2025, 22:12

«Je n'ai pas le droit de le dire, parce que normalement c'est la fin de votre carrière si vous le dites, mais c'est une belle jeune femme», a dit le président américain, qui coprésidait cette conférence internationale, pendant un discours.

Sur la photo de famille de l'événement rassemblant une trentaine de dignitaires venus du monde entier, la dirigeante italienne est la seule femme.

«Je prends le risque», a encore dit le dirigeant républicain de 79 ans, en cherchant du regard Giorgia Meloni: «Où est-elle? Cela ne vous dérange pas que je dise que vous êtes belle? Parce que c'est vrai.»

«Elle est très respectée en Italie. C'est une responsable politique très performante», a encore déclaré le président américain.

Debout juste derrière lui, la cheffe du gouvernement italien s'est contentée de sourire.

Remarques sexistes

Le président américain est connu pour proférer des remarques sexistes, parfois extrêmement crues, sans que cela n'ait fait dérailler sa carrière politique.

En 2016, il avait été élu pour la première fois un mois après la publication d'une ancienne vidéo dans laquelle il se vantait d'utiliser sa célébrité pour «choper (les femmes) par la chatte».

Les plus lus

Trump vante le physique de Meloni, seule femme au sommet
Quatre dépouilles d'otages remises à l'armée israélienne
Donald Trump chahuté devant les députés israéliens
Tombée sur un os en Slovénie, la Nati doit attendre son heure
Convoquée au tribunal, Monica Belluci se retrouve au coeur d’un litige !