  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«J'ai trouvé cela terrible» Trump vante son bilan lors d'une conférence de presse décousue

ATS

20.1.2026 - 21:05

Le président américain Donald Trump a marqué mardi un an depuis son retour au pouvoir par un long discours décousu. Estimant «que Dieu est très fier de son boulot», il a déploré que son bilan ne soit pas reconnu à sa juste valeur.

Keystone-SDA

20.01.2026, 21:05

21.01.2026, 06:26

Le milliardaire américain, parlant d'une voix souvent étouffée et sans excès d'enthousiasme, s'est tenu pendant environ une heure et quarante-cinq minutes - dont une heure vingt de monologue - devant une salle de presse comble à la Maison-Blanche.

«Je pense que Dieu est très fier de mon boulot», a-t-il lancé en réponse à une question. Pour le reste, son allocution a surtout été une liste de ses récriminations et attaques les plus courantes.

Pas d'annonce fracassante ni de déclaration marquante du républicain de 79 ans, qui depuis un an impose sa volonté aux Etats-Unis d'Amérique et secoue le monde sans rencontrer de réelle résistance, que ce soit de la part de pays étrangers, d'opposants politiques ou de son propre entourage, comme c'était arrivé pendant son premier mandat (2017-2021).

Groenland. «Je ne pense pas qu'ils vont résister beaucoup» - Trump tacle les Européens !

Groenland«Je ne pense pas qu'ils vont résister beaucoup» - Trump tacle les Européens !

Attendu à Davos

«Mon équipe ne me rabroue pas souvent», a commenté le président républicain. «Je n'aime pas faire cela, pour être honnête avec vous. Je le fais parce qu'il faut faire passer le message», a dit Donald Trump aux journalistes.

Il est attendu mercredi à Davos où ses alliés européens retiennent leur souffle, redoutant une nouvelle escalade de la crise diplomatique autour du Groenland.

L'ancien promoteur immobilier a déploré que la presse ne rende pas davantage compte d'un bilan économique qu'il juge très positif, y compris sur le coût de la vie, préoccupation principale des électeurs.

«Nous les avons fait baisser considérablement», a-t-il dit à propos des prix, «ajoutant: "Je ne comprends pas... peut-être que mes chargés de relations publiques ne sont pas très bons, mais nous n'arrivons pas à faire passer le message». Assise sur le côté, la porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, est restée de marbre.

«Honte aux gens comme vous». La porte-parole de Donald Trump pète les plombs devant les caméras !

«Honte aux gens comme vous»La porte-parole de Donald Trump pète les plombs devant les caméras !

«Pas dans la réalité»

«Il ne vit clairement pas dans la réalité», a réagi sur le réseau social X Katherine Clark, l'une des dirigeantes du parti démocrate à la chambre des représentants.

«Trump veut diriger en roi [...] Au fur et à mesure qu'il avance, il est de plus en plus fou et impopulaire», a jugé pour sa part le patron des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, dans un communiqué marquant un an depuis l'investiture.

L'opposition espère ravir le Congrès, où elle est jusqu'ici minoritaire, lors des élections de mi-mandat de l'automne, en s'appuyant sur le mécontentement des Américains, manifeste dans les sondages.

Dans une récente enquête d'opinion CBS/YouGov, 74% des personnes interrogées jugent que le président n'en fait pas assez sur les prix et 53% pensent qu'il consacre trop de temps à la politique étrangère.

Reprenant une autre complainte récurrente, le président républicain a une nouvelle fois déploré ne pas avoir gagné le prix Nobel de la paix, répétant que selon lui, «la Norvège contrôlait» le choix des lauréats, qui est pourtant l'oeuvre d'un comité indépendant.

L’allié imprévisible. «Personne ne veut de lui» - Trump menace, Macron résiste, le bras de fer s’intensifie

L’allié imprévisible«Personne ne veut de lui» - Trump menace, Macron résiste, le bras de fer s’intensifie

«J'aime bien les Hells Angels»

Donald Trump avait entamé son allocution en montrant des photographies d'"assassins déséquilibrés" arrêtés, selon lui, par la police de l'immigration (ICE) et expulsés des Etats-Unis, notamment dans le Minnesota, théâtre de manifestations contre la politique du gouvernement en matière d'immigration.

Commentant la mort de Renée Good, une Américaine tuée à Minneapolis par un agent de la police de l'immigration, il a déclaré: «J'ai trouvé cela terrible». «Son père en particulier était - j'espère qu'il l'est toujours, mais je ne sais pas - un grand partisan de Trump», a ensuite noté le milliardaire.

Sautant d'un sujet à l'autre, se répétant souvent, mais sans déployer l'énergie qu'il a pu montrer pendant ses réunions de campagne, le plus vieux président jamais élu aux Etats-Unis s'est aussi vanté d'avoir le soutien du plus célèbre gang de motards au monde.

«J'aime bien les Hells Angels. Ils ont voté pour moi. Ils m'ont protégé», a-t-il lancé, à propos de ce groupe, considéré par le ministère américain de la justice comme une «organisation criminelle».

Archive sur Donald Trump

Rétrospective : Trump et son année 2025

Rétrospective : Trump et son année 2025

Donald Trump a fait de 2025 une année d’initiatives, entre droits de douane et accords politiques. Retour sur les points clés.

10.12.2025

Les plus lus

L'arrivée d'Air Force One à Kloten à suivre en direct - Les dernières infos en continu...
Face à Donald Trump, l’appel au boycott : «Sérieux, on imagine la jouer ?»
Jessica Moretti sous le feu des questions: la justice s’attaque au rôle de l’épouse
Victime d’un problème, l'avion de Donald Trump fait demi-tour !
Une Ukrainienne réalise le «rêve» de son père soldat à Melbourne