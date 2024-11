Trump veut appliquer ces mesures immédiatement

Trump a de grands projets. Dès son premier jour au pouvoir, il veut s'attaquer à toutes sortes de choses qu'il considère comme des problèmes urgents. Quelles sont ses promesses pour le «Day One»? Un aperçu de la situation.

Donald Trump a fait de grandes promesses durant la campagne électorale. Lors de meetings et de talk-shows, le républicain a parlé de ce qu'il voulait faire dès son premier jour de présidence. L'homme de 78 ans n'a cessé de flirter avec le fait de ne vouloir être dictateur «que le premier jour».

Bien sûr, le président américain ne peut pas faire ce qu'il veut. Le Parlement a son mot à dire sur de nombreuses questions et les tribunaux peuvent bloquer ou annuler des mesures. Mais de nombreux signes indiquent que Trump souhaite faire un usage étendu de ses possibilités exécutives et en tester les limites.

Aucune fonction dans le monde occidental ne peut rivaliser avec l'étendue des pouvoirs du président américain. Par le biais de décrets, appelés «executive orders», il peut également intervenir, du moins temporairement, dans des domaines politiques qui sont normalement réservés à la fonction législative du Parlement.

Les plans concrets pour les projets prioritaires de Trump commencent tout juste à voir le jour. Il reste à voir ce qu'il pourra réellement mettre en œuvre après son investiture le 20 janvier 2025 et comment il procédera. Il est clair que nombre de ses promesses ont été conçues avant tout pour capter des voix. Coup d'œil sur les annonces de Trump pour le «Day One»:

Une action d'expulsion historique

Lors de presque tous ses meetings de la campagne électorale, Trump a clairement indiqué qu'en tant que président, il voulait expulser immédiatement et à grande échelle les migrants entrés irrégulièrement.

«Le premier jour, je lancerai le plus grand programme d'expulsion de l'histoire américaine», a-t-il déclaré quelques jours avant l'élection lors d'une apparition mémorable au Madison Square Garden de New York. Les Etats-Unis sont un «pays occupé», a-t-il déploré.

Ce faisant, il a assimilé les immigrés à des criminels qu'il mettrait en prison. Lorsque Trump a été interrogé sur le coût de son plan peu après sa victoire électorale, il a clairement indiqué qu'au fond, il ne se souciait pas de savoir combien cela coûtait.

Développer la production de pétrole

«Drill, Baby, drill !»: pendant la campagne électorale, Trump a remis au goût du jour un vieux cri de guerre que les républicains utilisaient déjà il y a des années pour promouvoir l'intensification des forages pour le pétrole et le gaz comme sources d'énergie. Dès le premier jour de son mandat, il veillera à développer encore davantage la production de pétrole aux Etats-Unis.

Il a également annoncé des mesures plus concrètes pour abroger les réglementations environnementales du temps de l'administration de Joe Biden et Kamala Harris. Lors d'un rassemblement sur la côte du New Jersey en mai, Trump a par exemple déclaré vouloir bloquer les projets d'éoliennes offshore par décret dès son premier jour au pouvoir, en justifiant sa décision par la protection des oiseaux et des baleines.

Mettre fin à la guerre en Ukraine avant même d'entrer en fonction

Trump a affirmé à plusieurs reprises qu'il pourrait mettre fin à la guerre d'agression russe en Ukraine dans les 24 heures. Lors d'un meeting de campagne en Géorgie fin juin, il est allé encore plus loin en déclarant qu'il pourrait même régler le conflit avant son entrée en fonction. Il n'a pas précisé comment il comptait s'y prendre.

L'entourage de Trump aurait entre-temps des idées plus concrètes : Le «Wall Street Journal» a ainsi rapporté qu'une idée consisterait à ce que l'Ukraine renonce à adhérer à l'OTAN pendant 20 ans et que les Etats-Unis continuent en contrepartie à lui fournir des armes. Le plan comprendrait également une zone démilitarisée le long du front. On ne sait toutefois pas exactement quels plans Trump poursuivra en fin de compte.

Levée d'une interdiction de discrimination pour les personnes transgenres

Lors des meetings de Trump, les acclamations étaient particulièrement nombreuses chaque fois qu'il promettait de «tenir les hommes à l'écart du sport féminin» et de mettre fin à la «folie transgenre» du gouvernement Biden. Sur scène, il s'est moqué des personnes transgenres.

Trump a déclaré que pour son premier jour au pouvoir, il souhaitait abroger une interdiction de discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre dans les écoles, que le gouvernement avait mise en place au début de l'année pour protéger les élèves transgenres. «Nous y mettrons fin dès le premier jour», a déclaré Trump dans l'émission d'une station de radio conservatrice à Philadelphie en octobre.

Amnistie pour les partisans violents

Pendant la campagne électorale, Trump a également promis de gracier les partisans qui ont participé à l'assaut violent du Capitole américain le 6 janvier 2021 et qui ont été condamnés pour cette raison. «Au moment où nous gagnerons, nous réexaminerons rapidement le cas de tous les prisonniers politiques qui ont été injustement victimes du régime Harris. Et je signerai leurs grâces le premier jour», a déclaré Trump lors d'un rassemblement en septembre.

Il a en outre annoncé qu'il prendrait des mesures contre les procureurs qui ont fait avancer les procédures pénales à son encontre.

