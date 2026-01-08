  1. Clients Privés
«Construire notre armée de rêve» Trump veut augmenter de 50% le budget américain de la défense

ATS

8.1.2026 - 07:55

Le président américain Donald Trump a jugé mercredi que le budget de défense des Etats-Unis «pour l'année 2027 devrait être de 1500 milliards de dollars et non pas de 1000 milliards de dollars», soit une augmentation de 50%. Il dit avoir négocié l'enveloppe avec des sénateurs et des élus.

«Cela nous permettra de construire l'armée de rêve à laquelle nous aspirons depuis longtemps et, surtout, qui nous gardera en sécurité, quel que soit l'ennemi», a déclaré le président américain sur son réseau social Truth Social. (archives)
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.01.2026, 07:55

«Cela nous permettra de construire l'armée de rêve à laquelle nous aspirons depuis longtemps et, surtout, qui nous gardera en sécurité, quel que soit l'ennemi», a ajouté le président américain sur son réseau social Truth Social.

Donald Trump a affirmé que ce bond significatif était rendu possible par les recettes générées par les droits de douane qu'il a massivement imposés aux partenaires commerciaux des Etats-Unis depuis son retour au pouvoir il y a un an.

Washington a déjà, de loin, les dépenses militaires les plus élevées de tous les pays du monde. Pour l'année 2026, le congrès américain a prévu une enveloppe de l'ordre de 900 milliards de dollars.

Cette annonce intervient après que les pays membres de l'OTAN se sont accordés l'année dernière pour faire grimper leurs dépenses pour la défense à hauteur de 5% de leur PIB à horizon 2035, sous la pression du président américain.

