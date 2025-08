Trump veut dicter leurs prix à Roche et Novartis

Un médicament anticancéreux innovant de Roche ou de Novartis coûte aux Etats-Unis plusieurs fois plus cher que dans notre pays... pour l'instant. Car le président américain Trump veut modifier le rapport de force sur le marché pharmaceutique mondial.

Le géant pharmaceutique Novartis devra peut-être bientôt se faire dicter ses prix par Trump. (image d'illustration) KEYSTONE

Keystone-SDA SDA

Jeudi dernier, le président américain n'a pas seulement brandi une nouvelle fois le bâton des droits de douane, prenant notamment la Suisse à contre-pied. Il a également envoyé des lettres aux grandes entreprises pharmaceutiques du monde entier. Il leur demande de prendre des mesures immédiates pour faire baisser le prix des médicaments aux Etats-Unis. Dans le cas contraire, ces dernières seraient menacées de mesures de rétorsion. Trump fixe tout de même un délai de 60 jours aux entreprises.

Concrètement, Trump s'oriente vers le modèle de prix controversé «Most Favoured Nation». Déjà pendant la campagne électorale, il avait annoncé une nouvelle fois vouloir imposer ce modèle. Son objectif: à l'avenir, les Etats-Unis ne doivent pas payer plus que les autres pays. Au contraire, Trump veut simplement appliquer aux États-Unis le prix international le plus bas.

En 2020, Trump avait déjà tenté de mettre en œuvre ce modèle par décret exécutif, mais il s'était heurté à des obstacles juridiques. Mais avec la campagne électorale de 2024, le sujet est revenu, plus vif et plus déterminé que jamais.

Un défi de plusieurs milliards

Pour les groupes pharmaceutiques comme Roche et Novartis, cela représente un défi de plusieurs milliards de dollars. Les premières réactions de Bâle sont donc neutres. «Nous examinons actuellement la lettre», a écrit Novartis à la demande de l'agence de presse AWP. Chez Roche également, on a indiqué être en train de se pencher sur la missive que le président américain Trump a publiée sur les médias sociaux.

Roche serait préparée à d'éventuels droits de douane et confiante dans le fait que tout impact éventuel pourrait être géré: «Avec des capacités de production renforcées aux Etats-Unis et des mesures proactives telles que l'ajustement des stocks et les transferts de technologie, nous travaillons à garantir un accès ininterrompu à nos produits».

Pour situer les choses: dans sa division pharmaceutique, Roche a généré au premier semestre 2025 un peu plus de la moitié de ses presque 24 milliards de chiffre d'affaires aux Etats-Unis, soit 12,7 milliards. La division Diagnostic génère près d'un tiers de son chiffre d'affaires (S1 : près de 7 milliards) aux Etats-Unis. Chez son collègue Novartis, près de 12 milliards sur un total de 27 milliards de chiffre d'affaires au premier semestre provenaient des Etats-Unis. Si les prix y tombaient au niveau européen, les chiffres d'affaires pourraient s'effondrer de plusieurs milliards.

Il n'est donc pas étonnant que ces deux groupes, ainsi que d'autres grands de la branche, se soient clairement prononcés par le passé contre des prix fixés par l'État. Leur argument: l'innovation ne peut pas être financée durablement de cette manière.

Le gouvernement américain met l'innovation en péril

Les associations sectorielles telles qu'Interpharma condamnent le modèle comme dangereux pour le progrès médical. Avec sa décision sur le «Most-Favoured-Nation Drug Pricing», le gouvernement américain met en péril l'approvisionnement mondial en médicaments innovants, écrit Interpharma dans une première prise de position. «Les entreprises pharmaceutiques suisses pratiquant la recherche ainsi que l'approvisionnement en Suisse s'en trouvent également affectés».

Dans l'émission «Forum» de la radio suisse romande RTS, la porte-parole de l'association Michèle Sierro a rappelé samedi que les entreprises pharmaceutiques décidaient elles-mêmes du prix auquel elles vendaient leurs médicaments aux Etats-Unis. Elle a également appelé la Suisse à réformer son propre système de fixation des prix. Dans notre pays, les prix sont fixés par l'État. «Nous demandons une réforme de ce système, car il n'est pas adapté aux produits innovants», a déclaré Mme Sierro.

Les investisseurs passent les actions pharmaceutiques à la moulinette

Les réactions des investisseurs ont en tout cas été claires: tant aux États-Unis qu'en Europe, les cours du secteur pharmaceutique ont baissé. Chez nous, les investisseurs ne pourront réagir que demain lundi, la bourse étant restée fermée en fin de semaine pour cause de fête nationale.

L'analyste David Seigerman de BMO Capital Markets a parlé de «gros titres choquants», mais a exprimé des doutes quant à la facilité de mise en œuvre des exigences. Il y a des obstacles juridiques. Richard Vosser de JPMorgan a émis un avis similaire.