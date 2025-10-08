  1. Clients Privés
«Zone de guerre» Trump se déchaîne: «Le maire de Chicago devrait être en prison»

ATS

8.10.2025 - 15:30

Le président américain, Donald Trump, a appelé mercredi à emprisonner le maire de Chicago, Brandon Johnson, ainsi que le gouverneur de l'Etat, JB Pritzker, accusant les deux élus démocrates de ne pas protéger les membres de la police de l'immigration (ICE)

«Le maire de Chicago devrait être en prison pour ne pas avoir protégé les agents de ICE! Le gouverneur Pritzker également!», a écrit Trump sur son réseau Truth Social.
«Le maire de Chicago devrait être en prison pour ne pas avoir protégé les agents de ICE! Le gouverneur Pritzker également!», a écrit Trump sur son réseau Truth Social.
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.10.2025, 15:30

«Le maire de Chicago devrait être en prison pour ne pas avoir protégé les agents de ICE! Le gouverneur Pritzker également!», a-t-il écrit sur son réseau Truth Social.

Deux cents gardes nationaux sont arrivés près de Chicago, a fait savoir mardi un responsable américain de la Défense, après que le président a décrit cette grande ville du nord du pays comme une «zone de guerre».

Donald Trump a autorisé ce week-end le déploiement de 700 gardes nationaux, mais l'opposition démocrate a contesté la légalité du décret devant les tribunaux, accusant le milliardaire de «punir ses ennemis politiques».

Elle affirme que le gouvernement Trump tire «prétexte» de manifestations devant un centre de la police de l'immigration (ICE) en banlieue de Chicago pour justifier l'envoi de troupes.

La juge fédérale en charge du dossier a fixé une audience à jeudi.

Trump contre l'avis des autorités locales

Ce week-end, une juge a provisoirement bloqué un déploiement similaire à Portland (nord-ouest), autre ville démocrate. Elle a argué qu'il n'y avait pas «d'insurrection à Portland, ni de menace pour la sécurité nationale», contrairement à ce que soutient l'administration Trump.

Etats-Unis. Qu'est-ce que l'«Insurrection Act», qui permet d'envoyer l'armée dans des villes?

Etats-UnisQu'est-ce que l'«Insurrection Act», qui permet d'envoyer l'armée dans des villes?

Donald Trump cible depuis des semaines Chicago et a agité la possibilité d'invoquer l'Insurrection Act, compilation de lois des XVIIIe et XIXe siècles. Celui-ci permet de proclamer un état d'urgence autorisant l'usage des forces armées contre des citoyens américains, interdit en principe.

Le président a déjà déployé des militaires de la Garde nationale dans les villes démocrates de Los Angeles, Washington et Memphis (sud), à chaque fois contre l'avis des autorités locales.

Moscou charge l’Europe, coupable d’avoir brisé la dynamique avec Trump