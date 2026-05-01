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Il en est «ravi» Trump veut relever «la semaine prochaine» les droits de douane sur les véhicules européens

Alix Maillefer

1.5.2026

Donald Trump a dit vendredi vouloir relever à 25% les droits de douane sur les véhicules importés aux Etats-Unis depuis l'UE, reprochant au bloc européen de pas respecter leur accord commercial.

Il vise à la fois les voitures et véhicules plus lourds (photo d'archives).
Il vise à la fois les voitures et véhicules plus lourds (photo d'archives).
Sina Schuldt/dpa

01.05.2026, 18:45

Le président américain se dit «ravi» d'annoncer cette nouvelle mesure de défiance à l'égard d'un de ses principaux partenaires commerciaux, dans un message sur sa plateforme Truth Social publié quelques jours après une dispute avec le chancelier allemand Friedrich Merz.

Il vise à la fois les voitures et véhicules plus lourds («trucks» en anglais).

«Il est clairement entendu et convenu que, s'ils produisent des voitures et des camions dans des usines situées aux États-Unis, AUCUN DROIT DE DOUANE ne sera appliqué», ajoute le président.

L'Union européenne et les Etats-Unis ont conclu l'été dernier un accord limitant les droits de douane sur les voitures et les pièces détachées européennes à 15%, quand d'autres pays restaient frappés par 25%.

Donald Trump accuse plusieurs partenaires européens de refuser toute contribution militaire ou logistique aux opérations menées par Washington dans le détroit d'Ormuz, contre l'Iran.

Il a notamment affirmé cette semaine envisager de réduire les forces américaines stationnées en Allemagne après que M. Merz a déclaré que «les Américains (n'avaient) visiblement aucune stratégie» en Iran.

L'Allemagne est un gros producteur automobile.

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