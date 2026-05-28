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Culte de la personnalité Trump veut son visage sur les dollars... et licencie ceux qui s'y opposent

Basile Mermoud

28.5.2026

L'administration Trump fait pression pour que soit imprimé un billet de banque de 250 dollars à son effigie, ce qui serait une première dans l'histoire pour une personne vivante depuis plus de 150 ans, affirme Le Washington Post.

L'apparition d'une personne vivante sur un billet de banque est interdite depuis 1866 (image d’illustration).
L'apparition d'une personne vivante sur un billet de banque est interdite depuis 1866 (image d’illustration).
IMAGO/YAY Images

Agence France-Presse

28.05.2026, 15:28

28.05.2026, 15:32

Le projet s'inscrit dans une série de décisions visant à apposer l'empreinte de Donald Trump sur de nombreux bâtiments ou symboles des Etats-Unis, suscitant des accusations de culte de la personnalité.

Le quotidien a interrogé des personnels actuels et anciens du Bureau de la gravure et de l'impression (BEP) de l'agence en charge de la monnaie nationale. Ils ont fait état, sous couvert d'anonymat, d'ordres répétés en ce sens de hauts responsables politiques du ministère du Trésor — le Trésorier des États-Unis, Brandon Beach, et son principal conseiller Mike Brown.

Le peintre britannique Iain Alexander a pour sa part affirmé au Washington Post que Donald Trump avait approuvé des propositions, comprenant en particulier l'ajout des couleurs du drapeau américain et d'un logo commémorant le prochain 250e anniversaire de la fondation des Etats-Unis.

L'apparition d'une personne vivante sur un billet de banque est interdite depuis 1866, date à laquelle «un bureaucrate de niveau intermédiaire du Trésor a figuré sur un billet de 5 cents», selon le journal.

Un projet de loi qui permettrait à Donald Trump d'aller au bout de son projet a été présenté au Congrès en 2025 dans le cadre de l'anniversaire, objet de plusieurs évènements en juin et juillet. Mais il est resté lettre morte.

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Un porte-parole du Trésor a déclaré au quotidien que le service d'impression menait «les préparatifs et les vérifications nécessaires». Selon le quotidien, la directrice du BEP, Patricia Solimene, a résisté aux autorités en soulevant des questions légales et en assurant qu'un tel projet prendrait des années.

Mais elle a été limogée fin avril par le Trésor. Elle s'en est expliquée avec son personnel avec pour commentaire : «ici s'arrête la responsabilité». En mars, la responsable avait dû autoriser la signature de Donald Trump sur les futurs billets de 100 dollars, une première pour un président des Etats-Unis en exercice. Depuis 1861, seule figurait sur les billets verts la signature du ministre américain des Finances et du trésorier des Etats-Unis.

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