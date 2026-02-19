Le président américain Donald Trump a pris mercredi un décret visant à soutenir la production de glyphosate aux Etats-Unis. Cet herbicide, accusé d'être cancérogène, est indispensable à la sécurité alimentaire du pays, a-t-il lancé.

Trump va soutenir la production de glyphosate aux Etats-Unis. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les herbicides à base de glyphosate comme le Roundup sont les plus utilisés de l'agriculture américaine, mais il n'y a qu'un seul producteur installé aux Etats-Unis et sa production ne couvre pas les besoins du pays, obligé d'importer, alerte l'exécutif américain.

Le président demande donc à sa ministre de l'agriculture de prendre des mesures, comme des changements de réglementation, pour faciliter la production sur le territoire américain de glyphosate et de phosphore, composant chimique nécessaire pour le glyphosate mais aussi pour des équipements militaires.

«Cancérogène probable»

Face à des besoins «dépassant de loin la production actuelle, la menace d'une réduction ou d'un arrêt de la production met gravement en danger la sécurité et la défense nationales, ce qui inclut la sécurité de l'approvisionnement alimentaire,» relève la Maison-Blanche.

L'agence fédérale de protection de l'environnement (EPA) ne considère pas le glyphosate comme cancérogène, à l'inverse du centre international de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui le classe comme «cancérogène probable».

Le géant allemand Bayer, qui a racheté Monsanto, producteur du Roundup, a annoncé mardi vouloir régler à coup de milliards de dollars une pile interminable de litiges américains liés à son herbicide-phare. La cour suprême américaine pourrait par ailleurs être amenée à trancher dans un dossier connexe.