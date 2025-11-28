  1. Clients Privés
Etats-Unis Trump veut «suspendre définitivement l'immigration du tiers-monde»

ATS

28.11.2025 - 07:22

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi son intention de «suspendre définitivement l'immigration en provenance de tous les pays du tiers-monde», au lendemain de l'attaque par un suspect afghan de deux membres de la garde nationale à Washington.

Le président américain a publié ce message après l'annonce de la mort d'une des deux militaires de la garde nationale attaqués par balles par un suspect de nationalité afghane mercredi à Washington.
Le président américain a publié ce message après l'annonce de la mort d'une des deux militaires de la garde nationale attaqués par balles par un suspect de nationalité afghane mercredi à Washington.
KEYSTONE

Keystone-SDA

28.11.2025, 07:22

Cette mesure doit «permettre au système américain de se rétablir complètement», a écrit M. Trump sur ses réseaux sociaux, menaçant d'annuler «des millions» d'admissions d'étrangers accordées par le gouvernement de son prédécesseur démocrate Joe Biden.

Garde nationale attaquée. Les Etats-Unis vont réexaminer l'attribution des «cartes vertes»

Garde nationale attaquéeLes Etats-Unis vont réexaminer l'attribution des «cartes vertes»

Il a également affirmé que son gouvernement allait «chasser toute personne qui n'est pas un atout pour les Etats-Unis ou qui est incapable d'aimer notre pays, mettre fin aux bénéfices et subventions fédéraux pour les non-citoyens de notre pays, dénaturaliser les migrants qui nuisent à la tranquillité nationale et expulser tout ressortissant étranger qui constitue un fardeau public, un risque pour la sécurité ou qui n'est pas compatible avec la civilisation occidentale».

Réduction majeure de la population

«Ces buts seront poursuivis afin de parvenir à une réduction majeure des populations illégales et problématiques», a-t-il ajouté.

Le président américain a publié ce message après l'annonce de la mort d'une des deux militaires de la garde nationale attaqués par balles par un suspect de nationalité afghane mercredi à Washington.

Suite à cet attentat, le gouvernement américain avait déjà annoncé «un réexamen complet et rigoureux» des permis de résidence permanente délivrés aux ressortissants de 19 pays «jugés préoccupants», dont l'Afghanistan, Haïti, l'Iran et le Venezuela.

