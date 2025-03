Le président américain Donald Trump «veut établir une relation de confiance» avec l'Iran, a déclaré son émissaire Steve Witkoff. Le 7 mars, Donald Trump a révélé avoir envoyé une lettre à Téhéran pour proposer au pays de reprendre les négociations sur le nucléaire sous peine d'action militaire.

Lors de son premier mandat, Donald Trump avait retiré les Etats-Unis d'un accord international avec l'Iran (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Téhéran avait alors dénoncé une «menace».

Cette lettre «dit, en gros: 'Je suis un président de paix. C'est ce que je veux. Il n'y a aucune raison d'en venir aux armes. Nous devons parler, écarter les idées fausses'», a détaillé Steve Witkoff dans un entretien vendredi avec l'animateur Tucker Carlson, ancienne figure de Fox News TV désormais indépendant.

Et de poursuivre sur le contenu: «'Nous devons créer un programme afin que personne ne s'inquiète d'une militarisation de votre programme nucléaire et je voudrais y parvenir, parce que l'alternative n'est pas une très bonne alternative'. Voilà, pour résumer, à gros traits, ce qui était dit».

Réponse «dans les prochains jours»

«Les Iraniens ont répondu [...] via des canaux parallèles, via plusieurs pays et plusieurs moyens», a-t-il ajouté, sans en dire plus. «Je pense qu'il y a une possibilité réelle de régler cela de manière diplomatique», a-t-il ajouté.

Lors de son premier mandat, Donald Trump avait retiré les Etats-Unis d'un accord international avec l'Iran. Les deux pays n'ont plus de relations diplomatiques depuis 1980, et les Etats-Unis, ainsi que d'autres pays alliés, imposent des sanctions qui pèsent lourd sur l'économie iranienne.

Donald Trump «est ouvert à l'opportunité de faire un grand ménage avec l'Iran et [...] qu'il redevienne une grande nation», a encore ajouté Steve Witkoff, également à la manoeuvre dans les discussions avec la Russie sur l'Ukraine.

En début de journée vendredi, le guide suprême iranien Ali Khamenei a dénoncé la position américaine: «Les Américains doivent savoir que les menaces ne les mèneront nulle part face à l'Iran. Eux et d'autres doivent savoir qu'ils recevront une gifle sévère s'ils portent atteinte à la nation iranienne».

Téhéran va répondre à la lettre «dans les prochains jours», a dit jeudi le ministre iranien des affaires étrangères, Abbas Araghchi.

Les pays occidentaux, Etats-Unis en tête, accusent depuis des décennies l'Iran de vouloir se doter de l'arme nucléaire, ce que Téhéran dément.