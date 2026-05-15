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Pour une affaire vieille de 30 ans Trump veut traîner Raúl Castro, 94 ans, devant les tribunaux américains

Basile Mermoud

15.5.2026

Les Etats-Unis cherchent à inculper l'ex-président cubain Raul Castro, âgé de 94 ans, ont rapporté jeudi des médias américains, Washington accentuant la pression sur l’île communiste.

Raul Castro, qui a succédé à son frère Fidel à la présidence de Cuba, a opéré un rapprochement historique en 2015 avec les États-Unis sous la présidence de Barack Obama, que Trump a ensuite remis en cause (archives).
Raul Castro, qui a succédé à son frère Fidel à la présidence de Cuba, a opéré un rapprochement historique en 2015 avec les États-Unis sous la présidence de Barack Obama, que Trump a ensuite remis en cause (archives).
AFP

Agence France-Presse

15.05.2026, 09:04

Selon la chaîne CBS News, qui cite des responsables américains au fait du dossier, l'inculpation envisagée serait fondée sur une affaire remontant à 1996, lorsque deux avions civils pilotés par des opposants à Fidel Castro avaient été abattus.

Le département américain de la Justice n’a pas répondu dans l’immédiat à la demande de commentaire de l’AFP.

Le président prend la parole. Cuba dénonce le «niveau dangereux» des menaces de Trump

Le président prend la paroleCuba dénonce le «niveau dangereux» des menaces de Trump

Une inculpation de Raul Castro constituerait un rebondissement spectaculaire dans le cadre des tensions croissantes entre les États-Unis et Cuba, qui subit des méga-coupures de courant à répétition provoquées par le blocus pétrolier imposé par le président Donald Trump.

Le magnat a indiqué à plusieurs reprises qu’il souhaitait renverser le gouvernement cubain. Raul Castro, qui a succédé à son frère Fidel à la présidence de Cuba, a opéré un rapprochement historique en 2015 avec les États-Unis sous la présidence de Barack Obama, que Trump a ensuite remis en cause.

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