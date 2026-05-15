Les Etats-Unis cherchent à inculper l'ex-président cubain Raul Castro, âgé de 94 ans, ont rapporté jeudi des médias américains, Washington accentuant la pression sur l’île communiste.

Raul Castro, qui a succédé à son frère Fidel à la présidence de Cuba, a opéré un rapprochement historique en 2015 avec les États-Unis sous la présidence de Barack Obama, que Trump a ensuite remis en cause (archives). AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

Selon la chaîne CBS News, qui cite des responsables américains au fait du dossier, l'inculpation envisagée serait fondée sur une affaire remontant à 1996, lorsque deux avions civils pilotés par des opposants à Fidel Castro avaient été abattus.

Le département américain de la Justice n’a pas répondu dans l’immédiat à la demande de commentaire de l’AFP.

Une inculpation de Raul Castro constituerait un rebondissement spectaculaire dans le cadre des tensions croissantes entre les États-Unis et Cuba, qui subit des méga-coupures de courant à répétition provoquées par le blocus pétrolier imposé par le président Donald Trump.

Le magnat a indiqué à plusieurs reprises qu’il souhaitait renverser le gouvernement cubain. Raul Castro, qui a succédé à son frère Fidel à la présidence de Cuba, a opéré un rapprochement historique en 2015 avec les États-Unis sous la présidence de Barack Obama, que Trump a ensuite remis en cause.