Donald Trump entend «travailler avec le président (Recep Tayyip) Erdogan pour mettre fin à la guerre ridicule mais meurtrière entre la Russie et l'Ukraine», a-t-il assuré lundi après un échange téléphonique avec son homologue turc.

Trump a été inviter à rendre visite au dirigeant turc (archives). ats

Keystone-SDA ATS

Le président américain a assuré avoir eu une «très bonne et productive conversation téléphonique» avec le dirigeant turc, qui a également porté sur «la Syrie, Gaza et plus encore».

«Le président m'a invité à aller en Turquie et, de la même manière, il viendra à Washington», a ajouté Donald Trump, rappelant avoir eu une relation «excellente» avec Recep Tayyip Erdogan pendant son premier mandat (2017-2021).

La Turquie, membre de l'Otan, a pris part aux réunions des alliés européens et britanniques de soutien au président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Recep Tayyip Erdogan a plusieurs fois proposé d'accueillir des négociations de paix dans son pays.

Le chef de l'Etat turc maintient un contact avec le président russe Vladimir Poutine, et les deux dirigeants ont par exemple dialogué récemment à propos d'un accord sur la mer Noire.

Ankara avait joué un rôle de médiation en 2022 pour la conclusion d'un accord permettant l'exportation de céréales ukrainiennes par la mer Noire, dont la Russie avait par la suite claqué la porte.