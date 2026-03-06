  1. Clients Privés
«Make Iran Great Again» Trump exige la capitulation et s’invite dans l’avenir de l’Iran

ATS

6.3.2026 - 15:35

Donald Trump a exigé vendredi une «capitulation» de l'Iran et indiqué qu'il entendait s'impliquer à la fois dans le choix des futurs dirigeants du pays et dans sa reconstruction future.

«MAKE IRAN GREAT AGAIN (MIGA!)» (Rendez sa grandeur à l'Iran!), a ajouté le président américain, détournant son slogan «Make America Great Again». (Archives)
IMAGO/ZUMA Press Wire

Keystone-SDA

Il n'explique pas dans son message ce qu'il entend exactement par ce terme.

«Il n'y aura pas d'accord avec l'Iran, seulement une CAPITULATION SANS CONDITION! Après cela, et le choix d'un ou plusieurs dirigeants FORMIDABLES ET ACCEPTABLES, avec de nombreux merveilleux et très courageux partenaires et alliés, nous travaillerons sans relâche pour relever l'Iran, le rendre économiquement plus grand, meilleur et plus fort que jamais», a-t-il écrit sur son réseau Truth Social.

«MAKE IRAN GREAT AGAIN (MIGA!)» (Rendez sa grandeur à l'Iran!), a ajouté le président américain, détournant son slogan «Make America Great Again».

Engagé aussi longtemps que nécessaire

L'administration Trump a martelé que l'objectif de l'offensive israélo-américaine en Iran n'était pas de renverser le pouvoir en place.

Cette affirmation semble en contradiction avec plusieurs déclarations récentes de Donald Trump.

Le dirigeant républicain exige d'avoir son mot à dire sur la succession du guide suprême iranien Ali Khamenei, tué dans une frappe au tout début de l'opération.

Il reste par ailleurs vague sur la durée de la guerre, parlant tantôt de «quatre à cinq semaines», tantôt d'une offensive «en avance sur le calendrier», tout en assurant que les Etats-Unis seraient engagés militairement aussi longtemps que nécessaire.

Guerre au Moyen-Orient: Israël annonce la

Guerre au Moyen-Orient: Israël annonce la "phase suivante"

La guerre au Moyen-Orient entre vendredi dans son septième jour après qu'Israël a annoncé passer à la "phase suivante" dans son conflit contre l'Iran, en parallèle de nouvelles frappes visant le Hezbollah au Liban.

06.03.2026

