Harris a-t-elle acheté le soutien de stars? Trump veut «une enquête majeure»

Donald Trump a annoncé lundi vouloir lancer une «enquête majeure» sur les soutiens reçus de la part de célébrités par son ancienne rivale Kamala Harris, dans la foulée d'échanges acrimonieux avec Bruce Springsteen.

Donald Trump a notamment accusé Kamala Harris d'avoir payé la légende du rock Bruce Springsteen pour jouer lors d'un rassemblement dans l'État de Géorgie, quelques semaines avant l'élection. Keystone

Keystone-SDA ATS

«Les candidats ne sont pas autorisés à payer pour des SOUTIENS, ce que Kamala a fait, sous prétexte de payer pour des divertissements,» a-t-il annoncé sur sa plateforme Truth Social. «Je vais demander une enquête majeure sur cette affaire», a-t-il poursuivi.

Durant la campagne présidentielle de 2024, Kamala Harris a pu compter sur le soutien de mégastars comme la chanteuse Beyoncé ou l'animatrice Oprah Winfrey.

Cette dernière a déjà démenti que sa société de production ait reçu un million de dollars de la part de l'équipe de l'ancienne vice-présidente pour couvrir les coûts associés à l'organisation de sa venue dans son célèbre talk-show.

L'équipe de Kamala Harris a aussi démenti les rumeurs selon lesquelles elle aurait payé Beyoncé pour qu'elle apparaisse à l'un de ses meetings.

M. Trump, qui a remporté confortablement l'élection, a reçu peu de soutien du secteur du divertissement, mais a pu compter sur l'appui d'influenceurs masculinistes comme l'animateur de podcast Joe Rogan.

Donald Trump a aussi accusé Kamala Harris d'avoir payé la légende du rock Bruce Springsteen pour jouer lors d'un rassemblement dans l'État de Géorgie, quelques semaines avant l'élection.

«Connard»

Combien Kamala Harris a-t-elle payé Bruce Springsteen pour sa piètre performance durant sa campagne pour la présidentielle? Pourquoi a-t-il accepté de l'argent s'il est tellement fan d'elle?», a-t-il raillé dans son message.

La semaine dernière, Donald Trump s'est attaqué avec virulence au rockeur américain en le qualifiant de «connard», après des attaques verbales de Springsteen contre son gouvernement «corrompu» lors d'un concert au Royaume-Uni.

Marqué à gauche, l'interprète de «Born in the U.S.A» avait déclaré: «Chez moi, l'Amérique que j'aime, l'Amérique sur laquelle j'ai écrit, source d'espoir et de liberté depuis 250 ans, est aux mains d'un gouvernement corrompu, incompétent et perfide».

Il avait qualifié au passage Donald Trump de «président incapable».