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Devant la première ministre japonaise «Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de Pearl Harbor ?» : Trump crée le malaise

ATS

19.3.2026 - 18:28

Donald Trump a évoqué jeudi l'attaque japonaise de Pearl Harbor, qui avait forcé l'entrée des Etats-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, devant la première ministre japonaise Sanae Takaichi, visiblement mal à l'aise.

Dans le bureau ovale de la Maison Blanche en recevant jeudi la visite de la première ministre japonaise Sanae Takaichi, Donald Trump a évoqué devant elle Pearl Harbor, créant un malaise.
Dans le bureau ovale de la Maison Blanche en recevant jeudi la visite de la première ministre japonaise Sanae Takaichi, Donald Trump a évoqué devant elle Pearl Harbor, créant un malaise.
ATS
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Keystone-SDA, Agence France-Presse

19.03.2026, 18:28

19.03.2026, 18:51

La scène se déroule dans le Bureau ovale à la Maison Blanche où le président américain et la dirigeante japonaise répondent à des questions de la presse avant leur entretien bilatéral.

Lorsqu'un journaliste japonais demande au président américain pourquoi il n'a pas prévenu ses alliés dont le Japon du déclenchement de la guerre en Iran, M. Trump a répondu avoir voulu garder l'élément de surprise.

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«Qui connaît mieux les surprises que le Japon?», lâche-t-il alors. «Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de Pearl Harbor?» Le commentaire provoque un léger moment de pause avant quelques sourires, tandis que la première ministre japonaise semble lâcher un petit soupir à peine visible, reculant légèrement dans son fauteuil.

Le Japon a mené une attaque surprise à Pearl Harbor, à Hawaï, en décembre 1941 provoquant l'entrée en guerre des Etats-Unis. Le Japon a capitulé en 1945, dévasté par les bombardements américains, dont les deux bombes atomiques de Hiroshima et Nagasaki qui ont fait 214'000 morts.

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