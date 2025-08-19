  1. Clients Privés
Situation «difficile» Trump évoque un possible soutien aérien américain en Ukraine

ATS

19.8.2025 - 17:40

Donald Trump a déclaré mardi qu'un soutien aérien américain ainsi que l'envoi de troupes européennes en Ukraine pourraient faire partie des garanties de sécurité pour le pays. Il a mis en garde contre une situation «difficile» si les négociations entre Kiev et Moscou échouaient.

Le républicain a également garanti qu'aucun soldat américain ne serait déployé au sol et a exclu l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan (archives).
Le républicain a également garanti qu'aucun soldat américain ne serait déployé au sol et a exclu l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.08.2025, 17:40

19.08.2025, 17:41

«Ils sont prêts à envoyer des troupes sur le terrain» a assuré le président américain lors d'une interview accordée à Fox News, en faisant référence aux dirigeants européens rencontrés la veille à la Maison Blanche. Il a par ailleurs ajouté qu'il était «prêt à aider», notamment via l'envoi d'un soutien aérien.

Le républicain a également garanti qu'aucun soldat américain ne serait déployé au sol et a exclu l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan, tandis que «la France et l'Allemagne, (...) le Royaume-Uni veulent envoyer des troupes sur le terrain».

«Je ne pense pas que ce sera un problème pour être honnête. Je pense que Poutine en a marre» de cette guerre, a-t-il ajouté. Donald Trump a également assuré avoir appelé le président russe pour essayer «d'organiser une rencontre avec le président Zelensky. Nous verrons ce que ça donnera».

«Une nation militaire puissante»

«Si cela se passe bien, je me rendrai à une réunion à trois» avec Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, a-t-il continué.

Le président américain espère que Vladimir Poutine «se montrera conciliant, sinon, la situation sera difficile», ajoutant que Volodymyr Zelensky devait «également faire preuve d'une certaine souplesse».

Quant aux régions occupées par la Russie, Donald Trump a affirmé que pour obtenir la paix, l'Ukraine devait accepter de ne pas récupérer des territoires, comme le Donbass.

«C'est une guerre et la Russie est une nation militaire puissante» et «beaucoup plus grande». «On ne s'attaque pas à une nation qui est dix fois plus grande que soi», a-t-il commenté, évoquant le Donbass, «actuellement détenu et contrôlé à 79% par la Russie».

Les forces russes occupent aujourd'hui la quasi totalité de la région de Lougansk et une grande partie de la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine.

