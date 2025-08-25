Donald Trump a suggéré lundi que la Corée du Sud cède le terrain sur lequel sont situées les bases militaires américaines dans le pays. Il souhaite pousser cet allié des Etats-Unis à payer davantage en échange de la présence de plus de 28'000 soldats sur son sol.

«Vous savez, nous avons dépensé beaucoup d'argent pour construire une base, et il y a eu une contribution faite par la Corée du Sud, mais je voudrais voir si nous pouvons nous débarrasser du bail et obtenir la propriété du terrain où nous avons une imposante base militaire», a déclaré le président américain à la Maison Blanche, au côté de son homologue sud-coréen Lee Jae-myung.