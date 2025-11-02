Israël a reçu de la Croix-Rouge les dépouilles de trois otages enlevés par le Hamas le 7 octobre 2023 et emmenés à Gaza, a annoncé dimanche dans un communiqué le bureau du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Un peu plus tôt Tsahal avait annoncé dimanche que le Hamas avait remis à la Croix-Rouge dans la bande de Gaza des cercueils contenant les corps de trois otages (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les cercueils des otages, remis à l'armée israélienne et au Shin Bet, le service de sécurité intérieure, «seront transférés en Israël, où ils seront accueillis lors d'une cérémonie militaire», avant d'être acheminés vers l'Institut national de médecine légale pour y être identifiés, précise le communiqué.

Un peu plus tôt Tsahal avait annoncé dimanche que le Hamas avait remis à la Croix-Rouge dans la bande de Gaza des cercueils contenant les corps de trois otages. Ce geste est réalisé dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, qui prévoit des échanges de dépouilles.

«Selon les informations fournies par la Croix-Rouge, trois cercueils de personnes décédées prises en otage ont été transférés sous leur garde et sont en route vers les troupes de Tsahal dans la bande de Gaza», indique un communiqué de l'armée israélienne.