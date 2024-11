L'armée israélienne a annoncé vendredi avoir mené une frappe aérienne contre le Hezbollah dans le sud du Liban, deux jours après l'entrée en vigueur de la trêve avec le mouvement islamiste libanais déjà mise à l'épreuve.

Vue sur le sud Liban, vendredi, à partir du territoire israélien. ATS

ATS

«Il y a peu, des activités terroristes et le déplacement d'un lance-roquette mobile ont été détectés dans le sud du Liban», indique dans un communiqué l'armée israélienne qui publie par ailleurs sur X une vidéo montrant une frappe sur un camion en train de rouler lentement.

Un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah est entré en vigueur tôt mercredi au Liban, après plus d'un an d'hostilités transfrontalières et deux mois de guerre ouverte entre Tsahal et le mouvement armé libanais soutenu par l'Iran.

La trêve, valable depuis mercredi 04h00 (03h00 suisses), doit interrompre le conflit qui a contraint des dizaines de milliers de personnes en Israël et des centaines de milliers d'autres au Liban à fuir leur domicile.

Parrainé par les Etats-Unis et la France, l'accord de cessez-le-feu prévoit le retrait dans un délai de 60 jours de l'armée israélienne du Liban.

Le Hezbollah doit quant à lui se replier jusqu'au nord du fleuve Litani, à environ 30 kilomètres de la frontière, et démanteler son infrastructure militaire dans le sud du Liban.

Israël a dit se réserver «une totale liberté d'action militaire» au Liban, «si le Hezbollah viole l'accord et tente de se réarmer».

Vendredi, l'armée israélienne a ouvert le feu sur des habitants du sud du Liban qui participaient à des funérailles dans un village frontalier où elle est toujours positionnée, et la veille, elle avait dit avoir frappé une installation utilisée selon elle par le Hezbollah pour stocker des roquettes de moyenne portée.

ATS