L'armée israélienne a appelé vendredi les habitants des quartiers sud de Gaza d'al-Salatin, al-Karama et al-Awda à évacuer immédiatement leurs maisons avant une frappe dans le secteur.

Dans l'après-midi, la Défense civile de la bande de Gaza a indiqué à l'AFP que les frappes israéliennes sur le territoire avaient fait 11 nouveaux morts depuis midi (archives). AFP

Keystone-SDA ATS

«A toutes les personnes présentes dans la zone délimitée par les localités d'al-Salatin, d'al-Karama et d'al-Awda, ceci est un avertissement préalable à une frappe. Les organisations terroristes reviennent et tirent des roquettes depuis des zones peuplées (...) Pour votre sécurité, dirigez-vous immédiatement vers le sud, en direction des abris répertoriés», a déclaré le porte-parole de l'armée israélienne, Avichay Adraee, dans un message publié sur X.

Dans l'après-midi, la Défense civile de la bande de Gaza a indiqué à l'AFP que les frappes israéliennes sur le territoire avaient fait 11 nouveaux morts depuis midi.

Joint par l'AFP, Mahmoud Bassal, porte-parole de ce service de secours d'urgence, a fait état de trois morts dans des frappes nocturnes, et de huit autres personnes tuées après le lever du jour: six, dont trois mineurs, dans un quartier de Gaza-ville, et deux autres à Abassan, dans le sud du territoire.