Ce qui change en Suisse dès le 1er mai

En Suisse, le mois de mai n'est pas seulement synonyme de jours fériés et de ponts. À compter du 1er mai, plusieurs changements entrent en vigueur: du nouveau numéro d'appel d'urgence à des règles révisées en matière de procédures d'asile, en passant par des salaires minimums revus à la hausse.

En mai, de nombreux changements sont à nouveau prévus en Suisse. Keystone / Imago / ChatGPT / Bildmontage blue News

Sven Ziegler Sven Ziegler

Pas le temps ? blue News résume pour toi A partir du 1er mai, le nouveau numéro d'urgence 142 pour les victimes de violence domestique sera lancé.

La Confédération augmente les contingents d'importation d'œufs et de pommes de terre, car la production nationale ne couvre pas la demande.

Dans l'hôtellerie-restauration, les salaires minimums augmentent légèrement, et la réservation des vélos est à nouveau obligatoire sur de nombreuses lignes de cars postaux touristiques. Montre plus

Dans de nombreux cantons, le mois de mai est propice aux ponts. Le 1er mai tombe sur un vendredi, l'Ascension sur le 14 mai et le lundi de Pentecôte sur le 25 mai. En planifiant habilement, il est donc possible de profiter de plusieurs week-ends prolongés.

Mais le nouveau mois n'apporte pas que des jours de congé. En Suisse, plusieurs nouvelles règles et adaptations entrent également en vigueur. blue News en donne un aperçu.

Nouveau numéro d'urgence pour les victimes de violence domestique

A partir du 1er mai, le nouveau numéro d'urgence 142 sera en service dans toute la Suisse. Il s'adresse aux personnes victimes de violence domestique ou qui cherchent une aide appropriée.

Ce numéro fait partie d'une campagne nationale de prévention contre la violence domestique, sexiste ou sexuelle. Celle-ci a été lancée par la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider.

Les personnes concernées doivent pouvoir obtenir un conseil professionnel 24 heures sur 24 en appelant ce numéro. Avant même le lancement, des flyers et les médias sociaux ont attiré l'attention sur cette nouvelle offre.

Davantage d'œufs importés

Dans certains magasins d'alimentation, ils sont actuellement une denrée rare : les œufs. (image symbolique) Marcus Brandt/dpa

Les choses changent aussi à l'achat. La Confédération augmente sensiblement le contingent tarifaire d'œufs de consommation à partir du 1er mai. La raison en est l'augmentation de la demande: la production suisse d'œufs est certes en croissance, mais elle ne peut pas couvrir entièrement les besoins.

Ainsi, le contingent augmente de 15'000 tonnes pour atteindre un total de 36'000 tonnes. Des œufs supplémentaires peuvent ainsi être importés à un taux de droits de douane plus bas. Il s'agit d'une quantité d'environ 576 millions d'œufs au total.

La première tranche sera libérée à partir du 1er mai. Une deuxième suivra en septembre. Parallèlement, la Confédération souligne que le commerce des œufs a assuré qu'il continuerait à acheter les quantités d'œufs suisses convenues.

Les pommes de terre aussi

Les œufs ne sont pas les seuls concernés par un assouplissement des contingents d'importation. L'Office fédéral de l'agriculture relève également, à partir du 1er mai, le contingent tarifaire partiel pour les pommes de terre, à hauteur de 10 000 tonnes supplémentaires. Cette mesure, valable jusqu'à la fin de l'année, vise à pallier les pénuries constatées.

Le SEM statue à nouveau sur les demandes syriennes

Un changement particulièrement sensible touche à la politique d'asile. À partir du 1er mai, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) traitera à nouveau les demandes d'asile des ressortissants syriens selon les procédures ordinaires. Après la chute du gouvernement syrien fin 2024, le SEM avait d'abord suspendu ses décisions avant de les reprendre progressivement. L'autorité revient désormais à la procédure normale.

Le SEM considère que la Syrie ne connaît plus, sur l'ensemble de son territoire, une situation de violence généralisée. Des renvois vers certaines régions peuvent donc à nouveau être ordonnés, pour autant que les conditions requises soient réunies.

La situation n'en demeure pas moins délicate. Le SEM reconnaît lui-même que ces conditions ne devraient pas être remplies pour de nombreuses personnes concernées — en raison notamment de la persistance de l'insécurité et d'une situation économique et humanitaire préoccupante. Quelque 850 demandes en première instance de ressortissants syriens sont actuellement en suspens.

Les salaires minimaux de la restauration augmentent légèrement

De nouveaux salaires minimaux seront appliqués dans la restauration en mai. sda

De nouveaux salaires minimaux entrent en vigueur en mai dans l'hôtellerie-restauration, sur la base de la nouvelle convention collective nationale de travail dont le Conseil fédéral a décidé d'étendre le champ d'application. Les partenaires sociaux se sont alignés sur les prévisions de renchérissement du Secrétariat d'État à l'économie, ce qui se traduit par une hausse d'environ 0,2 pour cent.

Les montants sont désormais les suivants : 3 713 francs par mois pour les collaborateurs sans apprentissage ; 4 070 francs pour les titulaires d'une attestation fédérale de formation professionnelle ; 4 528 francs pour les employés au bénéfice d'un CFC. Avec une formation continue ou un examen professionnel réussi, les minima s'élèvent respectivement à 4 635 et 5 293 francs.

Le vélo dans le car postal nécessite à nouveau une réservation

Mai marque également le début de la saison estivale pour les cars postaux. Sur de nombreuses lignes touristiques, la réservation des vélos redevient obligatoire. Sont notamment concernés les Grisons, la Suisse centrale, l'Oberland bernois, le Valais, certaines parties de la Suisse romande et la Suisse orientale, le Tessin faisant exception.

CarPostal justifie cette règle par le souci d'éviter les déconvenues liées au manque de capacités. La réservation est facturée 2 francs, en sus du billet.

La formation pour les couteliers est adaptée

La formation professionnelle connaît également un changement. Ainsi, la formation de coutelier ou coutelière CFC sera adaptée.

Le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation met en vigueur l'ordonnance révisée au 1er mai. La formation doit ainsi être davantage axée sur les techniques de fabrication modernes et la spécialisation professionnelle.

Schaffhouse adapte les règles

Certaines modifications interviennent également au niveau cantonal. Dans le canton de Schaffhouse, une nouvelle réglementation du code de la route entre en vigueur le 1er mai: le canton se voit désormais seul compétent pour fixer les règles de circulation sur les routes cantonales, y compris lorsque celles-ci traversent la ville de Schaffhouse. L'enjeu est loin d'être anodin: par le passé, la limitation de vitesse à 30 km/h sur ces axes avait suscité de vifs contentieux.

Toujours à Schaffhouse, la loi sur la justice est adaptée. Les autorités pénales et les tribunaux seront désormais tenus de gérer des dossiers électroniques. Le canton entend par ailleurs créer une plateforme centralisée dédiée aux échanges juridiques électroniques et à la consultation des dossiers.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.