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Tunisie Rached Ghannouchi condamné à la prison à vie pour terrorisme

ATS

3.6.2026 - 01:41

Plusieurs responsables du parti islamiste Ennahdha, dont son chef Rached Ghannouchi, ont été condamnés mardi à des peines de prison allant de dix ans à la perpétuité pour terrorisme, ont annoncé la formation et des médias.

Rached Ghannouchi et d'autres membres du parti islamiste tunisien ont écopé de lourdes peines de prison. (Photo d'archives)
Rached Ghannouchi et d'autres membres du parti islamiste tunisien ont écopé de lourdes peines de prison. (Photo d'archives)
ATS

Keystone-SDA

03.06.2026, 01:41

03.06.2026, 07:17

M. Ghannouchi et d'autres figures d'Ennahdha étaient accusés d'avoir monté un «appareil sécuritaire secret» au service du parti, qui a dominé la politique tunisienne pendant plus d'une décennie à partir de 2011.

Rached Ghannouchi, 84 ans, a été condamné à la prison à vie plus 30 ans de prison supplémentaires, selon les médias locaux, Ennahdha ayant confirmé. L'ancien officier de l'armée Kamel ben Bedoui a lui écopé de la perpétuité plus 32 ans.

L'ex-Premier ministre Ali Laarayedh, détenu depuis 2022 et poursuivi dans une autre affaire liée au djihadisme, a été condamné à 42 ans de prison.

Rached Ghannouchi a été arrêté en 2023. Avant mardi, il avait déjà été condamné à plus de 40 ans de prison en plusieurs fois, notamment pour «complot contre la sûreté de l'Etat».

Après le dernier verdict, il a estimé que son jugement «manquait des conditions de justice les plus élémentaires».

Depuis le coup de force du président Kais Saied du 25 juillet 2021 par lequel il s'est octroyé les pleins pouvoirs, opposition et société civile déplorent un recul des droits et libertés dans le pays qui fut le berceau du Printemps arabe en 2011.

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